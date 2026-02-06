Megjött az előrejelzés, még korai eltenni a bélelt kabátot

Pénteken fokozatosan javulnak a látási viszonyok, ezt követően nagyrészt felhős idő valószínű, de több helyen – elsősorban a déli és keleti megyékben – szakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap – adta hírül a HungaroMet.

Csapadék, gyenge eső inkább északon, északkeleten fordulhat elő. Helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de helyenként az északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Szombaton hajnalban megerősödik nyugat felől a felhőzet, a kevésbé felhős tájakon pára, köd képződhet. Reggelre már nagyrészt erősen felhős vagy borult, többfelé párás idő várható, gyenge csapadék azonban csak néhol fordulhat elő. Többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Napközben többnyire felhős, borult idő valószínű. Elszórtan, de főként a délnyugati és északkeleti területeken kisebb eső, zápor alakulhat ki. Az északnyugati, nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg. Délután 5, 11 fokra számíthatunk.

Vasárnap erősen felhős idő valószínű, később azonban a nyugati és délnyugati tájakon határozottabban csökkenhet a felhőzet. Az északkeleti harmadban és a délnyugati határ közelében elszórtan lehet kisebb eső, amelyet északkeleten estétől havas eső, a hegyekben havazás is válthat. Az északnyugati, északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 6, 11 fok között valószínű, de Borsodban pár fokkal hidegebb is lehet.

A jövő hét elejére erősen felhős eget jósolnak, ami a keleti megyékben szakadozottabb lehet, csapadék kevés helyen valószínű. Az északkeleti, keleti szél mérsékelt marad, a hómérséklet -4 és +11 fok között alakulhat.