ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.88
usd:
322.19
bux:
130284.26
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A hajnali esővel érkezett szaharai port törli le egy ablaküvegről egy nő Nagykanizsán 2018. április 16-án. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint egy nagy méretű ciklon szaharai port szállított térségünk felé.
Nyitókép: MTI/Varga György

Kocsit nem érdemes mosni most – Időjárás

Infostart

A latyak és víztócsák mellé még sáros eső is érkezhet. Vízhatlan cipőben érdemes útnak indulni.

Elhúzta a légkör a mézes madzagot a télimádók előtt, nagyon gyorsan olvadásnak indul a kialakult hótakaró, persze a hegyekben ez lassabban zajlik majd le.

Kedden a magasabb légrétegekben szaharai por érkezik, ami sáros esőt hoz, ne most mossunk autót tehát!

De ne szaladjunk ennyire előre: az olvadós hajnal után már sehol sem fagy napközben sem, fagyott esőre, ónos esőre ébredtünk, és nappal sem lesz sokkal vidámabb a helyzet, mivel újabb csapadékhullám érkezik, a csúcshőmérséklet 1-11 fok között alakul, délen lesz melegebb, de ez esőben szinte mindegy is.

Ami a folytatást illeti, mivel Európa-szerte ciklonális hatások dominálnak, szárazabb időre most nem lehet számítani, az észak-európaiak szerencsésebbek ilyen szempontból.

Részletek a Hungaromet videójában:

Kezdőlap    Életmód    Kocsit nem érdemes mosni most – Időjárás

időjárás

víz

tél

sár

latyak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy

Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy
Érdekük a szlovák politikai erőknek, hogy Magyarországon kampánytéma legyen a Beneš-dekrétumok ügye még akkor is, ha a két fő rivális párt nagyjából egyetért a helyzet megítélésében – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.
 

Tárnok Balázs az Arénában: ha nem állnak ki a jogaikért, a magyarok másodrendűek lesznek

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Az ukrán főváros polgármestere drámai hangú interjúban számolt be a BBC-nek a hétfőre virradó éjjel történt tömeges orosz légicsapásról.
 

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna tárgyalni akar és nem megadni magát az oroszoknak

Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Elkapva az orosz kém torka Lengyelországban

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Bár minimális erősödéssel kezdte a forint a keddi napot a dollárral és euróval szemben is, a nap végéhez közeledve, az eddigi teljesítményt nézve inkább csak oldalazik. Makrogazdasági adatokban nem bővelkedtünk ma, két fontosabb adatközlés volt csak: itthon az MNB publikálta a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat került fókuszba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több éve stagnál a magyarok lakásfelújítási kedve, ez rejti a legnagyobb kockázatot

Több éve stagnál a magyarok lakásfelújítási kedve, ez rejti a legnagyobb kockázatot

A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

The former Labour minister faces allegations of misconduct in public office when he was business secretary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 17:09
Előbújt Phil, a világ leghíresebb mormotája, és most bosszankodhat Amerika
2026. február 1. 07:10
150 ezerbe kerülhet, ha nem bír a kutyájával
×
×
×
×