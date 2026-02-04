Kocsit nem érdemes mosni most – Időjárás

Elhúzta a légkör a mézes madzagot a télimádók előtt, nagyon gyorsan olvadásnak indul a kialakult hótakaró, persze a hegyekben ez lassabban zajlik majd le.

Kedden a magasabb légrétegekben szaharai por érkezik, ami sáros esőt hoz, ne most mossunk autót tehát!

De ne szaladjunk ennyire előre: az olvadós hajnal után már sehol sem fagy napközben sem, fagyott esőre, ónos esőre ébredtünk, és nappal sem lesz sokkal vidámabb a helyzet, mivel újabb csapadékhullám érkezik, a csúcshőmérséklet 1-11 fok között alakul, délen lesz melegebb, de ez esőben szinte mindegy is.

Ami a folytatást illeti, mivel Európa-szerte ciklonális hatások dominálnak, szárazabb időre most nem lehet számítani, az észak-európaiak szerencsésebbek ilyen szempontból.

Részletek a Hungaromet videójában: