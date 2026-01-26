ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
321.96
bux:
125061.81
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A woman relishes the moment under a refreshing shower in a modern bathroom, with natural light streaming in and a breathtaking city view in the background.
Nyitókép: Mystockimages/Getty Images

Megfejtették a bőrszárazság titkát, megvan az ellenszer

Infostart / MTI

Többéves, vizsgálati eredményekkel alátámasztott munka során keresik a megoldást arra a Szegedi Tudományegyetem kutatói, hogyan erősíthető a száraz bőr védőfunkciója - tájékoztatott a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.

A közlemény szerint az SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetében működő kutatócsoport - Kovács Anita, Berkó Szilvia és Budai-Szűcs Mária - csaknem két évtizede foglalkozik félszilárd és folyékony készítmények, valamint innovatív hordozórendszerek kutatásával és fejlesztésével. Munkájuk középpontjában a bőr fiziológiás védelmi funkciója, az úgynevezett "barrier funkció" áll, amelynek sérülése a bőrszárazság egyik legfontosabb kiváltó oka.

Kovács Anita egyetemi docens és kutatótársai jelenleg egy olyan hidratáló tusfürdő fejlesztésén dolgoznak, amely nemcsak kíméletesen tisztít, hanem hozzájárul a száraz bőr védelmi funkciójának megerősítéséhez is. A kutatás a bizonyítékokon alapuló bőrápolás szemléletét követi, ahol az állításokat objektív dermatológiai vizsgálatokkal támasztják alá.

A kutató kifejtette, a bőrszárazság a bőr védelmi funkciójának gyengülésével alakul ki, ezért a céljuk az, hogy ezt a természetes védőréteget erősítsék. A száraz, érzékeny bőr esetében a tisztítás módja kulcskérdés, mivel a nem megfelelő fürdetők tovább ronthatják a bőr állapotát.

A fejlesztés alatt álló tusfürdő a kutatócsoport korábbi eredményeire épül: a termékcsalád első tagja egy barrier krém volt, amelynek vizsgálatai során kiemelkedő eredmények születtek. Alkalmazását követően

80-90 százalékban nőtt a bőrhidratáció,

míg a tartós hidratáció mértéke 60 százalékos javulást mutatott. Mérésekkel igazolták azt is, hogy a formula nem bontja meg, hanem támogatja a bőr védőrétegét.

A kutatók eredményei nem szubjektív érzékelésen alapulnak, hanem objektív mérésekkel alátámasztottak. Így igazolható, hogy nemcsak az aktív anyagok, hanem a teljes formula támogatja a bőr hidratálását és barrier funkcióját

A tusfürdő esetében a tudományos kihívás abban rejlik, hogy a tisztító összetevők önmagukban is képesek lehetnek károsítani a barriert. A szakemberek célja az volt, hogy olyan formulát hozzanak létre, amely fürdés közben kíméletesen tisztít, miközben nem károsítja, hanem védi a bőrt.

A száraz bőr nagyon sok bőrprobléma tünete, de ha erősítik a bőr védekező képességét, csökkenthető kialakulásának kockázata. Nem mindenki szenved bőrbetegségben, a bőrszárazság azoknál is kialakulhat, akiknek bőre nagyon érzékenyen reagál például télen a szeles vagy hideg időjárásra.

Azoknál, akik nagyon száraz bőrrel járó betegségben, például ekcémában szenvednek, a megfelelő tisztító és ápoló termékek használata jelentősen erősíti a bőr védőrétegét, és jól kiegészíti a gyógyszeres terápiát.

A kutatócsoport hosszú távú célja nem csupán egy tudományosan megalapozott kozmetikai készítmény fejlesztése, hanem annak gyakorlati hasznosítása is. A fejlesztés így új kapukat nyithat a tudatos bőrápolásban, ahol a tudományos eredmények és a valós bőrápolási igények találkoznak.

Kezdőlap    Életmód    Megfejtették a bőrszárazság titkát, megvan az ellenszer

fürdés

bőr

tusfürdő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jön a Planet Expo 2026

Jön a Planet Expo 2026

Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal immigration officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 07:00
Kettős játékot játszik a YouTube, olyasmit tilt, amire maga buzdítja felhasználóit
2026. január 25. 05:30
Újabb fordulat az időjárásban
×
×
×
×