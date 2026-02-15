ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Házasságkötési hullám söpört végig Norvégián

Infostart / MTI

Valentin-nap, mi más?

Számos pár számára a Valentin-napi házasságkötés igazi vágyálom, Norvégiában az egyház szerint az idén rekordot is döntöttek a házasságkötések számával.

A vasárnap ismertetett – még nem végleges – adatok szerint 426 pár mondta ki a boldogító igent február 14-én, szombaton a skandináv országban, míg 2024-ben 277.

Harald Hegstad, a norvég egyháztanács elnöke csodálatosnak nevezte, hogy ennyi pár kelt egybe.

Mindemellett Norvégiában lehetségesek az előzetes bejelentés nélküli – spontán – házasságkötések is.

A norvég egyház közleménye szerint a Valentin-napra meghirdetett, országos kampányban a párokat arra invitálták, hogy „szerelmüket, kapcsolatukat vagy házasságukat ünnepélyes és egyben egyszerű keretek között Isten áldása alá helyezzék”. Az egyházi esküvőhöz – de az úgynevezett spontán esküvő esetében is – előfeltétel a polgári házasságkötés.

