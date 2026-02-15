ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
Oldalra tekintő fekete kutya ül egy fatönkön egy erdőben. // The black dog sits on a tree stump and looks to the side. His hair is loose. In the back, sunlight shines through the trees and creates a glow. Outdoor photo, in the forest.
Nyitókép: Anita Kot/Getty Images

25 kutya éhezett a keszthelyi nőnél

Infostart

Hatalmas volt a bűz az ingatlan körül: elhanyagolt állapotú kutyákat tartott mostoha körülmények között egy nő, aki ellen Keszthelyen emeltek vádat állatkínzás miatt.

Az 58 éves nő 2022 nyarán költözött egy keszthelyi családi házba, majd az évek során nagy számban szerzett kutyákat, amiket a házban és az ingatlan udvarán tartott.

A mostoha körülmények miatt a kutyák többsége lesoványodott, elhanyagolt állapotba került, a zsúfolt helyen szervezetük legyengült, különféle kórokozókkal, parazitákkal fertőződött meg

– közölte Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője

A vádlott ingatlanán uralkodó körülmények miatt erőteljes bűz terjengett, a fű nélküli udvaron nagy mennyiségű hulladék és kutyaürülék halmozódott fel.

A rendőrség állatvédő civil szervezetek és állatorvos bevonásával 2025 áprilisában ellenőrzést tartott a nőnél, aki akkor 25 kutyát tartott arra alkalmatlan körülmények között.

Az állatok egy része erőteljesen alultáplált, lesoványodott állapotban volt, többségük különféle fertőzéses megbetegedésekben szenvedett. Négy kutyának olyan kezeletlen, maradandó egészségkárosodást eredményező megbetegedései voltak, amelyek miatt egyes szerveiket el kellett távolítani.

A vádlott a kutyákat elhanyagolt állapotban, szűk élettérben tartotta, a nem megfelelő gondozás, a szükséges és időszerű állatorvosi kezelések elhanyagolása következtében elszaporodó kórokozók miatt a körülmények maradandó egészségkárosodásukhoz vezettek. A kutyákat a vádlottól elkobozták, állatvédő egyesületeknél és menhelyeken helyezték el.

A nőt korábban a jegyző állatvédelmi bírság kiszabása mellett nyolc évre eltiltotta az állattartástól, a Keszthelyi Járási Ügyészség pedig most állatkínzás bűntette miatt emelt vádat ellene.

(Nyitóképünk illusztráció)

2026. február 15. 14:45
2026. február 15. 14:26
