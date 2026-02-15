ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó német Harro Höfliger csarnokavató ünnepségén Debrecenben 2025. november 21-én. A vállalat hatmilliárd forintnyi értékben hajtott végre kapacitásbõvítést a hajdúsági városban, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve több mint száz új munkahely létrehozását.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Soha - közölte Szijjártó Péter

Infostart

A kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába - közölte közösségi oldalán a külügyminiszter.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán azt írta: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencián újra világossá tette: csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Ukrajna-pártiak.

A Tisza Párt az Európai Néppárt tagja - tette hozzá Szijjártó Péter. "Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába" - írta.

A miniszter a bejegyzése végén leszögezte, "a mi válaszunk: SOHA!!!"

Kezdőlap    Belföld    Soha - közölte Szijjártó Péter

ukrajna

szijjártó péter

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos vádak és tengeri hadműveletek borzolják a kedélyeket a müncheni csúcs után - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Súlyos vádak és tengeri hadműveletek borzolják a kedélyeket a müncheni csúcs után - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A szombati müncheni biztonságpolitikai konferencia utórengései és a diplomáciai fronton tapasztalható feszültség határozza meg az orosz-ukrán háborút. Miközben a nyugati hatalmak váratlan tengeri mozgósításokkal üzennek Moszkvának, a Navalnij-ügyben napvilágot látott megrázó részletek tovább mélyítették a szakadékot Oroszország és Európa között. Eközben Volodimir Zelenszkij a jövő heti genfi béketárgyalások előtt kendőzetlen őszinteséggel beszélt az orosz veszteségekről és Ukrajna jövőbeli stratégiájáról. Cikkünk folyamatosan frissül a frontvonal és a nemzetközi politika legfontosabb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent

Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent

Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 08:52
Tombol a szél a Dunántúlon, kezdi kiütni a vonatközlekedést, térképen is mutatjuk
2026. február 15. 08:00
Már az OECD is felfigyelt arra, hogy valami nincs rendben a hazai fúrt kutakkal
×
×
×
×