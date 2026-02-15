90 évesen is pályára lépett és játszott Egri János

A televíziós személyiséget régi sportbarátság köti Harmati László egri vállalkozóhoz, így a találkozásuk nem is végződhetett máshogy, mint egy baráti teniszcsatával. A páros mérkőzésen Egri és a 83 esztendős Harmati mellett Dr. Halmos Péter és Liptai Kálmán is ütőt ragadott. A szemtanúk szerint a veterán sportolók korukat meghazudtolóan kemény ütésváltásokkal szórakoztatták egymást és a közönséget - írja a heol.hu.

Egri János, aki idén tölti be 90. életévét, elmondta, hogy Egerhez nemcsak a neve, hanem évtizedes emlékek és barátságok is fűzik. Mint mesélte, a sport gyermekkora óta lételeme: a Városliget szomszédságában felnőve a jégkoronggal kötelezte el magát – válogatott szintig jutva –, és a mai napig jégre lép, ha teheti. A tenisz a másik nagy szerelem, amely segít megőrizni irigylésre méltó kondícióját.

A fiatalabb generációk számára emlékeztetőül: Egri János 1970-ben kezdte pályafutását a Magyar Televízióban. Olyan kultikus tudásalapú vetélkedők fűződnek a nevéhez, mint

a Lehet egy kérdéssel több?, az Elmebajnokság vagy a Keresztkérdés.

Műsorai a maguk idejében 5-6 milliós nézettséget produkáltak, társasjáték-változataik pedig ma is népszerűek.

A baráti mérkőzés végén a felek megegyeztek: a visszavágó nem maradhat el, hiszen a sport és a barátság az, ami fiatalon tartja a helybélieket és az ide látogatókat egyaránt.