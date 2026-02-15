Kulcskörforgalom épül a Balaton az egyik legveszélyesebb csomópontjánál

Balogh Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere tájékoztatása szerint a jelenlegi útkereszteződés már nem képes kezelni a megnövekedett forgalmat. A helyszínen évente több baleset történik, a reggeli csúcsidőben pedig a főúton haladó gépjárműáradat miatt a mellékutakról szinte lehetetlen a biztonságos kikanyarodás. A helyzetet tovább nehezíti a nyári szezonban többszörösére duzzadó forgalom - írja a sonline.hu.

A projekt a térségben ritka, széles körű összefogás eredménye: Balatonmáriafürdő, Marcali, Kéthely és Balatonkeresztúr közösen hozott létre konzorciumot a fejlesztés érdekében. Bár a beruházás fizikailag Balatonkeresztúr területén valósul meg, mind a négy település helybéli lakosai számára stratégiai fontosságú a biztonságosabb átkelés.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a körforgalom hatékony passzív forgalomszabályozó eszközként kényszeríti lassításra az áthaladó járműveket, miközben folyamatossá teszi a becsatlakozást a mellékutakról. A pályázat második köre már megkapta a jóváhagyást, így a pénzügyi forrás rendelkezésre áll. Jelenleg a tervezési szakasz zajlik, az építési munkálatok pontos ütemezéséről a tervek véglegesítése után születik döntés.