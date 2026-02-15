ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kulcskörforgalom épül a Balaton az egyik legveszélyesebb csomópontjánál

Infostart

Jelentős közlekedésfejlesztési beruházás kezdődik a dél-balatoni térségben, miután négy település összefogásával sikeresen pályáztak a Versenyképes Járások Program forrásaira. A 7-es főút és a marcali út találkozásánál, a balatonkeresztúri nagytemplom mellett egy új körforgalmú csomópontot alakítanak ki a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében

Balogh Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere tájékoztatása szerint a jelenlegi útkereszteződés már nem képes kezelni a megnövekedett forgalmat. A helyszínen évente több baleset történik, a reggeli csúcsidőben pedig a főúton haladó gépjárműáradat miatt a mellékutakról szinte lehetetlen a biztonságos kikanyarodás. A helyzetet tovább nehezíti a nyári szezonban többszörösére duzzadó forgalom - írja a sonline.hu.

A projekt a térségben ritka, széles körű összefogás eredménye: Balatonmáriafürdő, Marcali, Kéthely és Balatonkeresztúr közösen hozott létre konzorciumot a fejlesztés érdekében. Bár a beruházás fizikailag Balatonkeresztúr területén valósul meg, mind a négy település helybéli lakosai számára stratégiai fontosságú a biztonságosabb átkelés.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a körforgalom hatékony passzív forgalomszabályozó eszközként kényszeríti lassításra az áthaladó járműveket, miközben folyamatossá teszi a becsatlakozást a mellékutakról. A pályázat második köre már megkapta a jóváhagyást, így a pénzügyi forrás rendelkezésre áll. Jelenleg a tervezési szakasz zajlik, az építési munkálatok pontos ütemezéséről a tervek véglegesítése után születik döntés.

Kezdőlap    Belföld    Kulcskörforgalom épül a Balaton az egyik legveszélyesebb csomópontjánál

balaton

7-es főút

körforgalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat

Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat

Magyarországon is növekvő igény mutatkozik a hagyományos déli tájolástól eltérően, függőlegesen, vízszintesen és egyéb módon pozícionált napelemes rendszerek iránt. Az erkélynapelemek telepítése ugyan továbbra is tilos, de a fotovoltaikus panelek árcsökkenésének köszönhetően ma már itthon sem olyan ritka ezek kerítéselemként való hasznosítása. A napelemek hagyományostól eltérő rendszerben történő, például vízszintes telepítésére jó lehetőséget kínálnak az agrofotovoltaikus (agri pv vagy agro pv) naperőművek is, amelyek területén egyszerre valósul meg napenergia- és mezőgazdasági termelés vagy legeltetés. Az agrárium klímaalkalmazkodása szempontjából is lényeges agri pv rendszerek hazai elterjedését ugyanakkor egyelőre gátolja, hogy a szükséges végrehajtási szabályok továbbra is hiányoznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet

Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet

Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 05:55
10 fokot zuhan a hőmérséklet, mutatjuk térképen is
2026. február 14. 21:39
Az IMF egyszerűsítette Ukrajnának szánt új, kiterjesztett finanszírozási programja feltételeit - a nap hírei
×
×
×
×