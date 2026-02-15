ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A candle burns in the darkness, copy space. A lit white candle on a black background. Symbol of eternal memory, mourning, minutes of silence, memorial day. The concept of loss and to the memory.
Nyitókép: LesDaMore/Getty Images

Elhunyt Stenszky Gyula

Infostart

Életének 77. évében elhunyt Stenszky Gyula operatőr, rendező és forgatókönyvíró, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a hazai televíziós szakmának.

Stenszky Gyula pályafutása során ritka szakmai ívet járt be: a természetfilmezéstől jutott el a nagyszabású show-műsorok képi világának megteremtéséig. Operatőrként közreműködött a televíziótörténeti jelentőségű Másfélmillió lépés Magyarországon című kéktúra-sorozatban, majd a 90-es évektől a kereskedelmi televíziózás látványvilágának egyik úttörője lett.

Vezető operatőrként jegyezte az RTL legnépszerűbb produkcióit, többek között az X-Faktor, a Csillag Születik és az Álarcos énekes adásait. Pályatársai szerint szakmai precizitása, a fények és kameramozgások iránti érzékenysége generációk munkájára volt hatással, őt tekintették a „prime time” show-műsorok doyenjének.

Kollégái és barátai nemcsak szakemberként, hanem karakán emberként és szenvedélyes vitorlázóként is emlékeznek rá. Dr. Juhász Árpád geológus, televíziós személyiség közösségi oldalán úgy fogalmazott: Stenszky Gyula mostantól a „fellegekben folytatja a másfél millió lépést”.

Az operatőrtől Ábrahámhegy közössége és a teljes magyar televíziós szakma búcsúzik.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Stenszky Gyula

gyász

operatőr

rtl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat

Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat

Magyarországon is növekvő igény mutatkozik a hagyományos déli tájolástól eltérően, függőlegesen, vízszintesen és egyéb módon pozícionált napelemes rendszerek iránt. Az erkélynapelemek telepítése ugyan továbbra is tilos, de a fotovoltaikus panelek árcsökkenésének köszönhetően ma már itthon sem olyan ritka ezek kerítéselemként való hasznosítása. A napelemek hagyományostól eltérő rendszerben történő, például vízszintes telepítésére jó lehetőséget kínálnak az agrofotovoltaikus (agri pv vagy agro pv) naperőművek is, amelyek területén egyszerre valósul meg napenergia- és mezőgazdasági termelés vagy legeltetés. Az agrárium klímaalkalmazkodása szempontjából is lényeges agri pv rendszerek hazai elterjedését ugyanakkor egyelőre gátolja, hogy a szükséges végrehajtási szabályok továbbra is hiányoznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet

Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet

Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 06:45
Dráma a plázában, hiába jöttek a mentők megmenteni a fiatal nőt
2026. február 15. 06:10
Kulcskörforgalom épül a Balaton az egyik legveszélyesebb csomópontjánál
×
×
×
×