Elhunyt Stenszky Gyula

Stenszky Gyula pályafutása során ritka szakmai ívet járt be: a természetfilmezéstől jutott el a nagyszabású show-műsorok képi világának megteremtéséig. Operatőrként közreműködött a televíziótörténeti jelentőségű Másfélmillió lépés Magyarországon című kéktúra-sorozatban, majd a 90-es évektől a kereskedelmi televíziózás látványvilágának egyik úttörője lett.

Vezető operatőrként jegyezte az RTL legnépszerűbb produkcióit, többek között az X-Faktor, a Csillag Születik és az Álarcos énekes adásait. Pályatársai szerint szakmai precizitása, a fények és kameramozgások iránti érzékenysége generációk munkájára volt hatással, őt tekintették a „prime time” show-műsorok doyenjének.

Kollégái és barátai nemcsak szakemberként, hanem karakán emberként és szenvedélyes vitorlázóként is emlékeznek rá. Dr. Juhász Árpád geológus, televíziós személyiség közösségi oldalán úgy fogalmazott: Stenszky Gyula mostantól a „fellegekben folytatja a másfél millió lépést”.

Az operatőrtől Ábrahámhegy közössége és a teljes magyar televíziós szakma búcsúzik.