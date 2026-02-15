ARÉNA - PODCASTOK
Fontos egészségügyi intelem a nyugdíjasoknak a zuhanyozásról

Infostart

A bőrápolási szokások újragondolását javasolják a szakemberek az idősebb korosztály számára. A legfrissebb bőrgyógyászati ajánlások szerint 65 év felett a korábban megszokott napi zuhanyzás helyett a heti két-három alkalommal végzett, kíméletes tisztálkodás az ideális.

Az évek múlásával a szervezet működése alaposan átalakul: a bőr vékonyabbá és szárazabbá válik, a faggyútermelés és a regenerációs képesség pedig jelentősen lelassul. A természetes védőréteg sérülékenysége miatt a forró vízzel végzett, gyakori tisztálkodás könnyen irritációhoz, viszketéshez és hámláshoz vezethet, ami sok esetben nem betegség, hanem a túlzásba vitt higiénia következménye.

A modern szemlélet szerint a tisztaság nem egyenlő a napi kádas fürdéssel vagy zuhannyal. A szakértők szerint a nyugdíjas évek más ritmust igényelnek: kevesebb fizikai megterhelés és izzadás mellett a bőr védelme válik elsődlegessé.

A javasolt tisztálkodási rutin idősebb korban

  • Hetente 2–3 alkalommal, langyos vizes zuhanyzás.
  • A köztes napokon elegendő a „kulcsterületek” (hónalj, lábak, intim részek, arc) óvatos, mosdókendős áttörlése.
  • Illatmentes, kímélő lemosók használata az erős tusfürdők helyett.
  • Zuhanyzás után hidratáló krém alkalmazása a nedvesség megtartása érdekében.

A ritkább zuhanyzás mellett szól egy lényeges biztonsági szempont is: a fürdőszoba az idősebbek körében az egyik leggyakoribb baleseti helyszín. Az elesések kockázatának csökkentése érdekében a szakemberek a kapaszkodók és csúszásgátlók használatát, valamint a fürdőszobai rutin egyszerűsítését javasolják - olvasható egy külföldi szaklapban.

