ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légierő egyik F/A-18F Super Hornet harci gépe felszáll a Dwight D. Eisenhower amerikai repülőgép-hordozó fedélzetéről a Vörös-tengeren 2024. február 13-án. Az amerikai és a brit légierő a húszi lázadók jemeni katonai létesítményeire mér precíziós csapásokat, válaszul a húszik által kereskedelmi és hadihajók ellen elkövetett vörös-tengeri támadásokra.
Nyitókép: MTI/AP/Bernat Armangue

Megindultak az amerikai harci gépek, nem volt kímélet

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok hadereje az Iszlám Állam több tucatnyi létesítménye ellen hajtott végre légicsapást Szíriában – közölte az amerikai központi parancsnokság (CENTCOM).

Az Egyesült Államok haderejének Közel-Keleten állomásozó csapataiért is felelős irányítótörzs közleménye szerint tíz csapást hajtottak végre mintegy 30 Iszlám Állam célpont ellen, részeként az összehangolt katonai fellépésnek, hogy "kíméletlen katonai nyomás alatt tartsák a terrorhálózat maradványait".

A február 3. és 12. között kivitelezett katonai akciók célpontjai voltak az Iszlám Állam infrastruktúrája és fegyverraktárai,

amelyeket repülőgépek által célba juttatott precíziós hadianyaggal támadtak.

Január 27. és február 2. között egy hasonló művelet során a terrorszervezet kommunikációs központjai, valamint logisztikai elosztóhelyei is célkeresztben voltak.

A sorozatos katonai fellépés célja, hogy megakadályozzák az Iszlám Állam ismételt megerősödését – közölte korábban Brad Cooper, a CENTCOM parancsnoka korábban.

Donald Trump amerikai elnök január 27-én egyeztetett telefonon Al-Saraa szír államfővel, amit "nagyszerű párbeszédként" jellemzett.

Az amerikai külügyminisztérium szombaton arról számolt be, hogy Marco Rubio miniszter szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával kétoldalú megbeszélésen találkozott Aszád al-Shaibaanival, Szíria külügyminiszterével és a Szíriai Demokratikus Erők főparancsnokával.

Az amerikai politikus elismerését fejezte ki az szír kormánynak az Egyesült Államokkal és az általa vezetett nemzetközi koalíció tagjaival folytatott teljes együttműködésért, aminek célja az Iszlám Állam megsemmisítése.

Marco Rubio egyben megismételte, hogy az Egyesült Államok támogat egy olyan Szíriát, amely stabil, békében él szomszédaival, valamint védelmezi minden vallási és etnikai kisebbség jogait – olvasható a találkozóról kiadott közleményben.

Marco Rubio szombaton részt vett a G7 külügyminiszterek tanácskozásán is, vasárnap Pozsonyban, hétfőn pedig Budapesten tárgyal.

Kezdőlap    Külföld    Megindultak az amerikai harci gépek, nem volt kímélet

szíria

iszlám állam

légierő

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is

Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is

Viharos északnyugati széllel zúdult be a hideg légtömeg Magyarországra, a Dunántúlon és az északkeleti határszélen már a reggeli órákban veszélyes mértékben fokozódott a légmozgás. A HungaroMet adatai szerint több helyen is megközelítette a szélsebesség a 100 km/h-s határt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rangadók, derbik, nagy gólok? Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra

Rangadók, derbik, nagy gólok? Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra

Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 07:49
Nem lesz vereség – Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája
2026. február 14. 19:55
Ötven női holttest egy halottasházban, meggyilkolhatták őket
×
×
×
×