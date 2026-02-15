ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
Egy szirénázó mentőautó látszik egy másik mentő visszapillantó tükrében.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Dráma a plázában, hiába jöttek a mentők megmenteni a fiatal nőt

Infostart

Életét vesztette egy fiatal nő szombat délután Székesfehérvár belvárosában. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai hosszú ideig küzdöttek az áldozat életéért, de az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.

A rendőrségi és mentési hírforrások szerint a tragédia az Alba Pláza bevásárlóközpont közvetlen közelében történt. A helyszínre érkező mentőegységek egy harmincas éveiben járó nőt találtak válságos állapotban, akinél azonnal megkezdték az emelt szintű újraélesztést - írja a feol.hu.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyors és szakszerű beavatkozás ellenére a hölgy életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen elhunyt.

A haláleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, az elsődleges információk szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, valószínűsíthetően hirtelen fellépő egészségügyi rosszullét állt a tragédia hátterében.

A mentési munkálatok és a hatósági intézkedés idején a bevásárlóközpont környékén ideiglenes korlátozások voltak érvényben.

