Dráma a plázában, hiába jöttek a mentők megmenteni a fiatal nőt

A rendőrségi és mentési hírforrások szerint a tragédia az Alba Pláza bevásárlóközpont közvetlen közelében történt. A helyszínre érkező mentőegységek egy harmincas éveiben járó nőt találtak válságos állapotban, akinél azonnal megkezdték az emelt szintű újraélesztést - írja a feol.hu.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyors és szakszerű beavatkozás ellenére a hölgy életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen elhunyt.

A haláleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, az elsődleges információk szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, valószínűsíthetően hirtelen fellépő egészségügyi rosszullét állt a tragédia hátterében.

A mentési munkálatok és a hatósági intézkedés idején a bevásárlóközpont környékén ideiglenes korlátozások voltak érvényben.