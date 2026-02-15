Fontos hazai sportvezető szenvedett horrorbalesetet Szegeden

Ütközés után felborult egy autó a szegedi Fő fasoron – írja a Szegedma. A sofőrje Vladan Matic volt, a városi sportélet fontos személyisége, kézilabdaikon.

A balesetben két autó ütközött, a felborult kocsi volt a sportvezetőé.

Az OTP Bank-Pick Szeged egykori kupagyőztes szélsője, bajnok és kupagyőztes vezetőedzője a volán mögött lett rosszul, ezért ütközött a másik autóval.

Matić az eredeti elképzelések szerint nyár elején lesz a Pick Kézilabda Akadémia vezetője.

Rendőrségi tájékoztatás szerint Vladan Matic könnyebb sérüléseket szenvedett a baleset során.