Óriási hidrogénkészleteket rejt a Föld

A Föld felszínének mintegy 70 százalékát víz borítja, amely az atomok számát tekintve nagyrészt hidrogénből áll. A Peking Egyetem kutatóinak legújabb vizsgálata szerint ez azonban csak egy kis része a bolygó teljes hidrogénkészletének: a Föld magjában ugyanis a becslések szerint akár 45-ször több hidrogén lehet, mint amennyi az óceánokban található – írja a 24.hu a Science Alert alapján.

A Nature Communications folyóiratban megjelent kutatás szerint a hidrogén a Föld teljes magtömegének nagyjából 0,07–0,36 százalékát teheti ki.

A kínai kutatók végrehajtottak egy kísérletet, amely a Föld magja realisztikus modelljének tekinthető. A keverékben óriási nyomás alatt és hőfokon a vas, a szilícium, az oxigén és a hidrogén szabadon mozgott, csakúgy, mint ahogy a kutatók szerint a Föld korai olvadt magja viselkedett. Az eredmények azt mutatták, hogy a hidrogén könnyen keveredett a vassal, és onnan kapcsolódott a keverékben lévő oxigénhez és szilíciumhoz. Amikor bolygónk magja több milliárd évvel ezelőtt kialakult, a hidrogén ugyanígy megkötődhetett, közölték a kutatók.

Dongyang Huang, a tanulmány vezető szerzője szerint ez arra utal, hogy

a Föld vízkészletének nagy részét a bolygó kialakulása során szerezte be, nem pedig később, üstökösbecsapódások révén, amelyek vizet hagytak a bolygó felszínén

– mint ahogy azt korábban sokan feltételezték.

A csapat számításai szerint a mag tömegének mintegy 0,07–0,36 százaléka hidrogén lehet. Ez 9–45-szöröse a Föld összes óceánjában található hidrogénmennyiségnek – összesen mintegy 1,35–6,75 szextillió kilogramm.

A kutatás tehát arra utal, hogy: bár a bolygó kívülről hidrogénben szegénynek tűnik, a látható hidrogén a Föld teljes készletének csupán egy kis részét teheti ki

Ha a hidrogén és az oxigén idővel be és ki tud jutni a magba, akkor a víz sokkal mélyebben ágyazódhat be a bolygóba, mint azt a felszíni óceánok önmagukban sugallják.

Ha ez a folyamat gyakori, az azt jelentheti, hogy más bolygók – még azok is, amelyek messziről száraznak tűnnek – szintén rejtett vizet rejthetnek a felszínük mélyén.