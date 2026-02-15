ARÉNA - PODCASTOK
Gy. Németh Erzsébet alelnök, Rónai Sándor alelnök, Dobrev Klára pártelnök, Molnár Csaba ügyvezetõ alelnök, Varju László alelnök, országgyûlési képviselõ és Oláh Lajos országgyûlési képviselõ (b-j) a Demokratikus Koalíció (DK) kampánynyitó nagygyûlésén a budapesti MOM Sport rendezvényközpontban 2026. február 15-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

DK-kampánynyitó: „egyre durvább, tesztoszteronvezérelt, gyűlölködő erőfitogtatás zajlik”

Infostart / MTI

Dobrev Klára elmondta, mit tenne, ha kormányra kerülhetne. Például kukába dobná az alaptörvényt. Rámutatott: a Tisza Párt programjából végül kikerült az Út a börtönbe program. A Jobbik is rajthoz áll.

Április 12. után a Demokratikus Koalíció (DK) lesz a garancia arra, hogy valódi változás legyen - jelentette ki a DK elnöke a párt vasárnapi, budapesti kampánynyitó nagygyűlésén.

Dobrev Klára azt mondta: a választási kampánynak alapvetően arról kellene szólnia, hogy ki, mit ajánl a szavazóknak. Éjjel-nappal bérekről, nyugdíjrendszerről, egészségügyről kellene vitatkozni, de eközben az látszik, hogy „egyre durvább, tesztoszteronvezérelt, gyűlölködő erőfitogtatás zajlik” – fogalmazott. A DK közössége hisz abban, hogy a politikai alázatos munka - jelentette ki.

Hangsúlyozta: az utóbbi hetekben, hónapokban politikusok, expolitikusok, elemzők, újságírók, sőt influenszerek is arra próbálják rávenni őket, hogy adják fel az elveiket, ne induljanak a választáson, „lehetőleg feküdjünk bele ugye egy jó mély gödörbe és húzzunk magunkra még földet is”. Ezek az emberek azt gondolják, hogy a választás után majd minden sokkal jobb lesz és mindent helyre lehet majd hozni, úgy gondolják, hogy csodálatos, plurális többpárti demokrácia leszünk, baloldallal, jobboldallal, liberálisokkal zöldekkel, csak egy kicsi, egy ici-pici „egyszemélyi teljhatalomra lenne újra egy kicsit szükség, mint 2010-ben” – fogalmazott. A DK szerint azok, akik ezt gondolják, tévednek és nagyon fájó lesz nekik az ébredés – jelentette ki.

A politikus azt mondta, elfogadja, hogy vannak, akiknek csak Orbán Viktor miniszterelnök személyével van bajuk, és nem a politikájával vagy a rendszerével. Ezeket az embereket arra kérte, hogy ők viszont fogadják el, hogy a DK-nak nemcsak kormányfő személyével van baja, hanem a politikájával is és a rendszerével is.

A már nyilvános pártprogramokat elemezve kijelentette, hogy a DK-n kívül nincs olyan politikai erő, amely azonnal eltörölné a „rabszolgatörvényt”. Azt is nyomatékosította, hogy jelenleg a Demokratikus Koalíció az egyetlen, amely megerősítené a szakszervezeteket, és visszaadná a sztrájkjogot.

A jobboldallal szemben a DK azt mondja, hogy tegyék adómentessé a minimálbért, úgy, hogy az annál többet keresőknek is csak a minimálbér feletti összeg után kelljen adót fizetniük – folytatta. Alkotmányban kell rögzíteni, hogy a nyugdíj alapjog és az egyszeri nyugdíjemelések mellett vissza kell állítani a svájci indexálást is – követelte a pártelnök.

A devizahitelekre áttérve leszögezte, hogy végre kell hajtani az Európai Unió Bíróságának ebben az ügyben hozott döntését.

Megjegyezte, hogy a külpolitikában sem ért egyet a magyar jobboldallal és úgy látja, hogy az ellenzéki jobboldalban sincsen meg az a szándék, hogy gyökeresen szakítson Orbán Viktor „káros világnézetével”.

Az biztosan nincs rendben, hogy Magyarország még tíz évig ki legyen szolgáltatva Vlagyimir „Putyinnak az orosz gázszerződésekkel” – érvel Dobrev Klára. Amikor a Tisza Párt azt mondja, hogy majd 2035-ben megszüntetjük az orosz gázfüggőséget, akkor valójában azt mondja, hogy még két ciklus, tehát nyolc év alatt sem változna meg semmi – fogalmazott.

A Tisza Párt programja szerint felül kell vizsgálni Paks2-t, ami „praktikus nyelven azt jelenti, hogy nem állítják le a beruházást, csak egy kicsit óvatosabban fogalmaznak” – emelte ki. Ennél még a Mi Hazánk is egyenesebb, mert ők elmondják, hogy gyorsítani akarják Paks2-t – tette hozzá Dobrev Klára. A DK szerint azonban nincs szükség sem vizsgálódásra, sem gyorsításra, le kell állítani a beruházást, és megújuló energiával kell bővíteni a magyar energiamixet – közölte.

Hangot adott annak a véleményének is, hogy most formálódik az Európai Egyesült Államok, és Magyarországnak ezügyben két lehetősége van, mégpedig az, hogy „bent leszünk vagy nem leszünk bent”.

Az EP-képviselő újabb témára áttérve leszögezte: a jogállamiság tudja megvédeni a magyarokat attól, hogy bármilyen hatalom packázhasson velük. Hozzátette, a DK-sok azt akarják, hogy Magyarország újra Magyar Köztársaság legyen, ehhez pedig az alaptörvényt „ki kell dobni a kukába”. Hangsúlyozta, nem ért egyet Magyar Péterrel abban, hogy ennek az alaptörvénynek a keretein belül akár csak egy napig is lehet kormányozni.

A politikus megismételte azt a korábban többször is hangozatott álláspontjukat, hogy igazságtalannak tartják és elvennék a határon túli magyarok szavazati jogát.

Dobrev Klára arról is beszélt, hogy nem tudja, miért maradt ki az elszámoltatás a Tisza Párt programjából. Ha volt valami, amiben egyetértés volt köztünk, az az „Út a börtönbe program”, és pont ez nem került be a végleges programba – fogalmazott.

Végül azt mondta, hogy mára a Demokratikus Koalíció az egyetlen politikai erő, ami az Orbán-rendszer egészével szemben áll. A DK nem nyugszik addig, amíg az „Orbán-rendszer minden egyes eleme nem kerül a történelem süllyesztőjébe” – zárta beszédét.

A kampánynyitón meghívott vendégként vett részt Stefan Löfven, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) elnöke azt mondta, hogy olyan pillanatban gyűltek össze, ami elszántságot, kitartást és bátorságot követel.

Az eseményen többek között felszólalt még

  • Grőber Attila, Pápa polgármestere,
  • Varga Ferenc országgyűlési képviselő,
  • Szaniszló Sándor, a DK budapesti frakcióvezetője,
  • Varga Zoltán országgyűlési képviselő,
  • Varju László, a DK alelnöke,
  • Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere,
  • Kuncze Gábor, az SZDSZ korábbi elnöke,
  • Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke,
  • Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke

is.

