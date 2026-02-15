„Aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta” - Szijjártó Péter a magyar-amerikai kapcsolatokról

Szijjártó Péter közölte: a tárgyalások két fontos téma köré csoportosulnak. Az egyik a béke megteremtésének lehetősége, melynek kapcsán megjegyezte, az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból - tette hozzá.

A megbeszélések másik fő témaköre a magyar-amerikai kapcsolatok lesznek, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta. Kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszűntették velünk szemben.

Szijjártó Péter jelezte: 2016 óta az európai fősodor politikusai "bunkóságversenyt rendezve licitálnak egymásra, hogy ki tud bunkóbb megjegyzéseket tenni" Donald Trumpra és Orbán Viktorra, ám ahogyan az amerikai elnök választást nyert, úgy Orbán Viktor is nyerni fog.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljesen félreérti a helyzetet: úgy gondolja, Európa tartozik neki, mert ők harcolnak az oroszokkal, holott ez nem így van, mert Oroszország nem az unióval áll háborúban, és Ukrajna nem Európát, hanem saját magát védi.

A tárcavezető a kínai külügyminiszter látogatásával kapcsolatban elmondta: Magyarország külső kritikákban megfogalmazott elszigeteltségére méltó válasz, hogy egy héten belül jár Budapesten a kínai és az amerikai külügyminiszter. Hangsúlyozta, Kína az elmúlt 3 évben a legjelentősebb beruházó volt Magyarországon, egyúttal a legmodernebb technológiát hozta hazánkba, tízezer számban teremtve új munkahelyeket.

Emellett Európán kívül Kína Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere is - jegyezte meg, kiemelve: a két ország olyan fontos beruházásokban működött együtt, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése, mely az egyik legjelentősebb regionális infrastruktúra-fejlesztés az elmúlt időszakban Közép-Európában. Közlése szerint itt a teherszállítás február 27-én, míg a személyszállítás március 14-én indul.