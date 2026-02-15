ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: fotó: Infostart

Magyar nőket inzultáltak Szicíliában, súlyos börtön vár a marokkói bevándorlókra

Infostart / MTI

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amely ítélettel zárulhat az elkövető három marokkói állampolgárral szemben.

A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, így nincsen további nyomozásra vagy vizsgálati időre szükség. A vádlottak gyorsított eljárást kértek, ami azt jelenti, hogy a bíróság nagy valószínűséggel a hétfői, első tárgyaláson ítéletet hozhat.

A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát elengedik. Az olasz joggyakorlat értelmében gyorsított eljárás esetén a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik.

Marokkói állampolgárokról van szó,

ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant mostanáig a Catania közeli Paterno börtönében tartották fogva.

A bűncselekmény elkövetésekor mind a hárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ami azonban ebben az eljárásban nem kerül büntetésre.

A két nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Védőügyvédjük Massimiliano Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta, hogy az áldozatok traumát éltek át, magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

Ami a várható ítéletet illeti, Scaringella emlékeztetett, hogy egy hasonló ügyben Catania bírósága tizenkét év és nyolc hónap börtönt szabott ki. Massimiliano Scaringella a jelenlegi ügyben azt várja, hogy a bíróság fejenként nyolc év börtönbüntetést szab ki.

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták még tavaly Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

Korábban Sebastiano Ardita cataniai ügyész-helyettes az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a marokkói férfiaknak az ítéletet követően le kell tölteni a börtönbüntetést, vagy Olaszországban, vagy származási országukban, ha az garantálja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést.

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a szexuális erőszak büntetését az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik.

Elmondta: a vádlottak az "áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között".

Kezdőlap    Külföld    Magyar nőket inzultáltak Szicíliában, súlyos börtön vár a marokkói bevándorlókra

magyar

szexuális bántalmazás

marokkó

szicília

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül

Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
Március elsejével összehangolja a kormány a társasházi építményjogot a kamattámogatott hitelekkel, köztük a csok plusszal és a 3 százalékos Otthon Start-hitellel. A gyakorlatban: egy-egy vevő olyan helyzetben is felveheti a támogatott kölcsönöket, amikor a meghitelezett ingatlan még csak a tervezőasztalon létezik – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője, aki az InfoRádióban beszélt a részletekről.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan történhet az amerikai gazdaságban, amiből egyszer már nagy pofon lett

Olyan történhet az amerikai gazdaságban, amiből egyszer már nagy pofon lett

Az amerikai gazdaságról hónapokig azt hittük, hogy csak idő kérdése a lassulás. Most viszont olyan kombináció kezd összeállni az adatokban, ami ritkán marad következmények nélkül. Három kamatcsökkentés után a növekedés mintha újra életjelet adna, miközben az inflációs háttér még mindig nem “nyugodt”. A kérdés innentől nem az, hogy jön-e recesszió. Hanem az, hogy mi indul be előbb, és mit kényszerít ki a piacból és a Fedből. Van egy forgatókönyv, ami rövid távon kifejezetten kedvezőnek tűnhet, aztán nagyon gyorsan átfordulhat és a következő hetek adatai már elkezdhetik megmutatni, melyik irányba billen a mérleg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből

Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 10:52
Kína Közép-Európának udvarolt Münchenben
2026. február 15. 10:35
Arccal észak felé, új pontokon nyomul a NATO
×
×
×
×