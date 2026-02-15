Mesebeli történet íródott az Esterházy Péter-alkotóház létrejöttéből

Villámcsapásként érte a magyar irodalmi életet, hogy Esterházy Péter családja kénytelen eladni azt a házat, ahol az író évtizedeken keresztül élt és alkotott. Vámos Miklós és Dragomán György írók gyorsan előálltak azzal az ötlettel, hogy a legendás épület a jövőben is maradjon az irodalmi élet része, legyen belőle alkotóház. A koncepció általános sikert aratott, a tündérmese pedig elindult.

Vámos Miklós író az InfoRádió kérdésére felidézte: „az ötlet az volt, hogy jöjjenek elsősorban a fordítóink – akik magyar irodalmat fordítanak idegen nyelvekre –, másodsorban azok a külföldi írók, akiknek épp megjelenik itt egy könyve. Én egy nagyon pici rendbehozatalban gondolkodtam, kezdjük el üzemeltetni, aztán majd lesz valami. De nagyon hamar kiderült, hogy ez nem így lesz, mert a ház olyan palákkal van fedve, amelyek azbeszt tartalmúak és az mérgező. Amikor azt leszedték, kiderült, hogy a gerendákkal sincs minden rendben, és így tovább, egyik dolog hozta a másikat. De szerencsére egy harmadik kerületi patrióta vállalat, a Market Építő Zrt., fölkarolta ezt a vállalkozást”.

Erre eredetileg 20 millió forintot terveztek költeni, de kiderült, hogy abból ez egyáltalán nem jön ki, de mégis megcsinálták a házat, amelyre végül mintegy 95 millió forintot költöttek.

Ebben benne van a különböző ott dolgozó emberek munkabére, az anyagok ára, egyéb költségek, rengeteg konténer, és még a kertet is rendbe hozták – mondta az író.

„Ez az egész olyan, mint egy furcsa mesebeli történet: egy évig tartott ez a dolog, aztán egyszer csak elkészült, és a Magyar Kultúra Napján tartottak ott egy rendezvényt, megünnepelve az összes vállalatot, aki dolgozott, én pedig boldogan elmentem, mondtam egy rövid beszédet. A polgármester is eljött, rajtunk kívül beszélt a vállalat igazgatóságának elnöke, Scheer Sándor. Végezetül Szabó Levente, aki építészmérnök, ő a terveket készítette el ingyen, és állandóan részt vett a munkaértekezleteken. Ez a munka is olyan 6-8 millió forint lenne, ha ki kellene fizetni” – mondta Vámos Miklós.

Arról is beszélt, hogy bútorozás adományokból történt. A ház végül teljesen elkészült, vasárnapra érkezett az első vendég, Danyi Zoltán magyar író, aki Szabadkán él. „A vendégek kapnak reggelit, egy közeli nagyon kedves pék hozza, Kovács Áron a neve, és ebédet, azt az önkormányzat étterme hozza az Esernyős az óbudai Fő térről” – sorolta Vámos Miklós.

Kiderült még a beszélgetésből, hogy két vendég lehet egyszerre az alkotóházban, mert két fürdőszoba van, egy az emeleten, egy a földszinten. Az emeleten négy hálószoba kapott helyet.

„Az a terv, hogy lesznek itt irodalmi rendezvények a földszinten, ott a nappaliban körülbelül 40-45 ember tud leülni, van is annyi szék, ez is adomány. Kiadók jöhetnek ide könyvbemutatókat tartani. Ez egy akkora tér, mint az Írók boltjának az emeleti rendezvényhelyszíne. A kiadótól kérünk egy szerény, de nem sértő összeget a közüzemi számlákra, ők pedig, ha jegyet akarnak kérni a résztvevőktől, akkor kérnek, ha nem akarnak, nem kérnek, ez a terv. Ha itt havi négy rendezvény van, tehát minden héten egy, az a közüzemi számlák egy részét fedezi” – mondta Vámos Miklós, kiemelve, hogy sok ember adakozott, küldött pénzösszegeket. Vannak nagyobb adakozók is, egy bank például egymillió forintot adott, ugyanennyit adott a Líra Könyvkiadó, valamint egy magánember is. Mások 4-5 ezer forintot adtak.