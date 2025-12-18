Peremháborgás Magyarországon, és még ónos eső is jön

Általában borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, ugyanakkor csütörtökön - főként délen, délkeleten - időszakosan vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró.

A szitálás, ónos szitálás mellett csütörtök reggelig, délelőttig helyenként gyenge eső is előfordulhat.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3, +3 fok között alakul, de ahol szakadozottabbá válik a felhőzet, ott ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 2 és 8 fok között alakul, de néhol ennél pár fokkal enyhébb lehet az idő.