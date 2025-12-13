ARÉNA - PODCASTOK
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

23-szoros holtverseny az ötös lottón

Infostart / MTI

68 ezer két találatos szelvény van.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 50. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

34 (harmincnégy)

56 (ötvenhat)

58 (ötvennyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 138 110 forint;

3 találatos szelvény 2142 darab, nyereményük egyenként 24 165 forint;

2 találatos szelvény 68 048 darab, nyereményük egyenként 2855 forint.

Joker: 460520

1 db. telitalálat, nyereménye 93 963 080 forint.

szerencsejáték

ötös lottó

szerencsejáték zrt

