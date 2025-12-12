Karácsonyi sütés-főzés: ezek az alapanyagok drágultak a legtöbbet

Nincs karácsony bejgli, zserbó, hókifli, diós és mákos sütemények nélkül. Hamarosan beindul a sütési láz, így aki nem kész, bolti terméket vásárol, beszerzi a szükséges alapanyagokat. Nem árt odafigyelni a tervezésre, ugyanis sok élelmiszer, összetevő ára sokat emelkedett az utóbbi időben, vagyis idén sem csak az ajándékvásárlás lesz drága mulatság.

Az Economx annak járt utána cikkében, mennyivel drágultak az alapanyagok, mely termékeknél történt a legnagyobb áremelkedés, és mire számíthatnak azok, akik idén is saját kezűleg vágnak bele a karácsonyi sütésbe. A Magyar Cukrász Ipartestület elnök a portál érdeklődésére elmondta:

idén nem volt akkora árrobbanás, mint a korábbi években. A gesztenye ára emelkedett némileg az utóbbi időben – ezzel felzárkózva a dió mellé –, de a többi alapanyag ára inkább stagnál.

A szakember kifejtette: ezzel együtt a szakma örülne már egy kis árcsökkenésnek is. Itthon nagyon sok import alapanyagot használunk fel, ezért nagy segítség lenne az árak csökkenése, aminek egyébként az utóbbi időben kedvez az euró-forint árfolyam alakulása.

Edélyi Balázs közölte: a cukrászdák többsége várhatóan nem tervez áremelést a bejgli esetében, a legtöbb helyen a tavalyi árakon lehet kapni. Hozzátette, hogy

ha minőségi alapanyagokból szeretnénk elkészíteni a karácsonyi süteményeket, akkor nem lesz sokkal olcsóbb otthon sem, mintha egy cukrászdában vásárolnánk meg.

A vaj, a tojás, a méz, a csokoládé és az olajos magvak sem olcsóak, sokat kell értük fizetni. A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke elmondta: a vaj és az olajos magvak ára számít a legnagyobb költségtételnek.

Idén a fagykárok és az aszály miatt a dió ára emelkedett a legnagyobb mértékben. Az idei diótermés mennyisége elmaradt a tavalyitól, ugyanakkor a minőséggel nincs probléma. A kevesebb mennyiség mindig felveri az árat, és Erdélyi Balázs tájékoztatása szerint jelentős importra szorul majd az ország. A gesztenye a korábbi években sokat drágult, idén azonban kisebb mértékben emelkedett az ára. A lekvároknál nagy a szórás: vannak olcsóbb és drágább termékek is, amin a magas gyümölcsárak miatt nem is lehet csodálkozni.

Az elmúlt egy évben körülbelül a felére zuhant a csokoládé legfontosabb alapanyaga, a kakaóbab jegyzésára az árutőzsdén, ezt azonban nem érzik meg a vásárlók,

ugyanis a hazai boltokban és cukrászdákban sem követték le a piaci mozgásokat a csokoládéárak. Erdélyi Balázs ezzel kapcsolatban elmondta: az eladási áraknál még mindig a történelmi csúcsok érezhetők, úgy is, hogy a kakaóbab világpiaci ára a felére csökkent.

A csomagolóanyagok is sokat drágultak és komoly költséget jelentenek a vállalkozásoknak. A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke szerint ez annak a következménye, hogy aki prémium minőségű terméket szeretne értékesíteni, annak prémium csomagolóanyagra van szüksége.

Az árképzés sok esetben okozhat bizonyos problémákat, bár sokat javult a vendégek elfogadókészsége itthon is az elmúlt években. Minden vállalkozás próbálja megtalálni azt a határt, amikor még a vendégek szívesen vásárolnak, de az üzlet is rentábilisen tud működni.

„A költségek olyan ütemben emelkedtek, hogy képtelenség mindent érvényesíteni az árakban, a legtöbb vállalkozás most a túlélésért küzd,

bízva abban, hogy csak eljön végre egy könnyebb és kiszámíthatóbb év. A cukrászsütemények 1000-1500 forintos átlagára jóval alatta van a nyugat-európai árszintnek, pedig rengeteg olyan alapanyagot használunk, ami például Olaszországban csak a felébe kerül, mint itthon” – mondta Erdélyi Balázs.

A nagy karácsonyi sütés-főzésben egyesek a vaj helyett margarint használnak és egyéb gazdaságosabb trükkökben gondolkodnak. Az ipartestület elnöke szerint sok hagyományos és egyszerű sütemény is létezik, mint például a mézes sütemények, amiket viszonylag olcsón elő lehet állítani. A dió helyett a diópótlókat javasolja, a mák viszont jóval olcsóbb és egy jó mákos sütemény is remek élményt tud nyújtani. Erdélyi Balázs úgy fogalmazott, az egyszerűbb süteményekkel sincs semmi baj, csak figyelni kell az egészséges és jó minőségű alapanyagokra, mert hosszútávon mindig ez a kifizetődőbb.