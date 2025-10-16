ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
Airliner in-flight jet contrails travel world airplane Airbus A321
Nyitókép: KenRinger/Getty Images

Repülés – fontos kérdést tisztáztak egy utas kártérítési igénye kapcsán

Infostart / MTI

Az Európai Unió Bírósága csütörtöki határozatában kimondta, hogy a kedvtelésből tartott állatok nem zárhatók ki a "poggyász" fogalmából, így elvesztésük esetén a légi fuvarozók felelőssége a poggyászokra vonatkozó szabályok szerint áll fenn.

Az ügy hátterében egy 2019-es eset áll: egy utas és kutyája Buenos Airesből Barcelonába utazott az Iberia légitársaság járatán. A kutya mérete miatt a rakodótérben utazott, ám a felrakodás során elszökött, és nem került elő. Az utas 5 ezer euró nem vagyoni kártérítést kért, amelyet a légitársaság csak a poggyászokra megállapított összeghatárig ismert el.

A spanyol bíróság az Európai Bírósághoz fordult annak tisztázására, hogy a légi fuvarozók felelősségét szabályozó montreali egyezmény szerint a "poggyász" fogalma kiterjed-e háziállatokra. A luxembourgi testület megállapította, hogy a háziállatok a légi szállítás szempontjából poggyásznak minősülnek, mivel nem tekinthetők utasnak, és így az elvesztésükből eredő kárt a poggyászokra vonatkozó felelősségi rendszer keretében kell megtéríteni.

A bíróság arra is emlékeztetett, hogy a légitársaságok felelősségének felső határa - külön nyilatkozat hiányában - a poggyász elvesztése esetén a vagyoni és nem vagyoni károkat is lefedi. Az utas azonban a célállomásra történő kézbesítéshez fűződő külön nyilatkozat benyújtásával magasabb kártérítési összegben is megállapodhat a fuvarozóval.

Az ítélet hangsúlyozza: bár az állatok védelme az Európai Unió által elismert általános érdekű cél, ez nem zárja ki, hogy a háziállatokat a jog értelmében poggyászként kezeljék, amennyiben a szállítás során biztosított a megfelelő állatvédelmi bánásmód.

