Szuper funkcióval érkezik az új AirPods, de...

Az Apple kedden mutatta be az új AirPods-okat, amelyek valós idejű fordítást kínálnak közvetlenül a fülhallgatókon keresztül – írja az sg.hu.

A vállalat közlése szerint a funkció az Apple Intelligence-szel, vagyis az Apple mesterséges intelligenciájával párosított fülhallgatókkal működik. Igen ám, csakhogy ez nem működik az európai felhasználóknál.

„Az AirPods-szal történő élő fordítás nem elérhető, ha az EU-ban tartózkodik, és Apple-fiókjának országa vagy régiója szintén az EU-ban található”

– olvasható az Apple támogatási oldalán.

Az Apple az EU digitális piaci törvénye, konkrétan az Európai Bizottság márciusban hozott döntése alapján értelmezett kötelezettségei miatt blokkolja a funkciót. Ez kimondja, hogy az iPhone-gyártónak bizonyos funkciókat kompatibilissé kell tennie a versenytársak eszközeivel. A vállalat korábban azzal fenyegetőzött, hogy az európai szabályozási kötelezettségek miatt blokkolják az Apple Intelligence-hez hasonló szolgáltatások bevezetését.

Az AirPods-os valós idejű fordítás jelenleg az angol, francia, német, portugál és spanyol nyelvekkel működik, az év folyamán pedig elérhetővé válik az olasz, a japán, a koreai és a kínai is.