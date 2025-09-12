ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.46
usd:
333.84
bux:
102284.12
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Megkegyelmez az időjárás, de csak egy pillanatra – videó

Infostart

Pénteken és szombat napközben előreláthatóan sok napsütés vár ránk, és záporok is csak kevés helyen alakulhatnak ki. Vasárnapra azonban változik a helyzet, egy újabb front érkezik.

Pénteken a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.

Szombaton a hajnali párásság és ködfoltok feloszlása után alapvetően napos időre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Napközben inkább csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar, estétől azonban növekedésnek indulhat a felhőzet, ezzel együtt elsősorban az északi, illetve a nyugati vidékeken a csapadék esélye is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, inkább csak a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet a hajnali 11-18 fokról délutánra 24-29 fok közé emelkedik.

Vasárnap jobbára összefüggő frontális felhőzet vonul át az ország felett nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, zivatar kíséretében. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet. Hajnalban 14-20 fok várható, a csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25-27 fokig is felmelegedhet a levegő.

Kezdőlap    Életmód    Megkegyelmez az időjárás, de csak egy pillanatra – videó

időjárás

előrejelzés

front

napsütés

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta, az amerikaiak komolyan veszik a lengyel jelzést, egyeztetni fognak az európai partnerekkel a következő lépésekről, de nem biztos, hogy a NATO Patriot légvédelmi rendszert biztosít majd azért, hogy drónok ellen védekezzenek; ha rakéták ellen kell, az persze más helyzet lesz.
VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken

Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken

Szerdán az amerikai tőzsdén két meghatározó index, az S&P 500 és a Nasdaq is zsinórban második alkalommal történelmi csúcson zárt. Az indexeket főként az Oracle részvényeinek emelkedése és más mesterséges intelligenciához köthető papírok erősödése húzta felfelé. Az emelkedést az is támogatta, hogy a piac egyre inkább számít az amerikai jegybank kamatcsökkentésére a jövő heti Fed-ülésen. Csütörtökön az ázsiai tőzsdék is erősödtek, a kínai piacon is a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik emelkedtek nagyot, a japán Nikkei újabb történelmi csúcsot ért el. Amerikában és Európában is jó a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police release video showing Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene

Police release video showing Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene

The footage shows the suspect running across a campus roof before dropping down and entering a "wooded area".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 16:16
A magyarok legnépszerűbb horvátországi úti célja ez volt idén
2025. szeptember 11. 10:50
Hajhullást is okozhat? – egymásnak estek a szakértők a matcha miatt
×
×
×
×