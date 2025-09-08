Zivataros, jégesős lesz lesz a hétfő - mutatjuk, hol jönnek majd nagy esők

Átmeneti szünetet követően hajnalban az Északi-középhegység tágabb térségében és az Észak-Alföldön, míg hétfőn, főleg a nap második felében az ország keleti, északkeleti felén várhatók záporok, zivatarok.

A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti, emellett a légmozgás általában mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 és 31 fok között várható.