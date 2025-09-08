ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
335.78
bux:
103178.71
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: PIxabay

Zivataros, jégesős lesz lesz a hétfő - mutatjuk, hol jönnek majd nagy esők

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A következő napokban hidegcsepp alakítja Magyarország nagyobb részének időjárását, emiatt záporok, zivatarok több helyen is kialakulhatnak. Csütörtökön pedig hullámzó frontrendszer érkezik, és okoz sokfelé csapadékot.

Átmeneti szünetet követően hajnalban az Északi-középhegység tágabb térségében és az Észak-Alföldön, míg hétfőn, főleg a nap második felében az ország keleti, északkeleti felén várhatók záporok, zivatarok.

A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti, emellett a légmozgás általában mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 és 31 fok között várható.

Kezdőlap    Életmód    Zivataros, jégesős lesz lesz a hétfő - mutatjuk, hol jönnek majd nagy esők

időjárás

előrejelzés

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ahol az átverők maguk is áldozatok – gomba módra szaporodnak a csalásközpontok Ázsiában

Ahol az átverők maguk is áldozatok – gomba módra szaporodnak a csalásközpontok Ázsiában
A kiberbűnözés legújabb és rendkívül jövedelmező formája Délkelet-Ázsia azon részein terjedt el, ahol a törvények hiányosan érvényesülnek. Csenger Ádám, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: a leendő online csalókat a legtöbb esetben valamilyen ügyfélszolgálatos munkával csábítják el, de a valóság teljesen más, ami tulajdonképpen a rabszolgaság modern változata.
Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

Belpolitikai nagyüzem volt Kötcsén vasárnap. A Polgári Magyarország Alapítvány sok éve megtartott szeptemberi rendezvényére idén "rászervezett" a Tisza Párt, így Orbán Viktor mindig nagy érdeklődéssel várt beszéde előtt Magyar Péter is fellépett, a megjelent nagyszámú támogatói kör előtt. A miniszterelnöki beszédre az összes ellenzéki erő reagált, élen a Tisza Párttal.
 

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

Itt újra megnézheti Orbán Viktor kötcsei beszédét

Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Bemutatkozott a Tisza Párt harmadik alelnöke és egy új szakértő

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezt is elintézte az árrésstop: még egy évig bottal sem piszkálhatja a kamatot az MNB

Ezt is elintézte az árrésstop: még egy évig bottal sem piszkálhatja a kamatot az MNB

Ha komolyan veszi az eddigi szigort és óvatosságot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, akkor még legalább egy évig nem is gondolhat a 6,5%-os alapkamat csökkentésére. Addig ugyan átmenetileg a jegybanki célsávon belülre csökkenhet az infláció, de azzal mindenki tisztában van, hogy az árrésstopok kivezetése hoz majd egy újabb megugrást, márpedig a döntéshozóknak ezt a tényezőt is figyelembe kell venniük. A Portfolio által megkérdezett elemzők nagyon nagy többsége szerint augusztusban az előző havival megegyező, 4,3% lehetett az infláció, az árrésstopok meghosszabbítása pedig csak formalitás volt november végéig, a választások előtt nem fogja bevállalni azt a népszerűtlen lépést a kormány, hogy eltörölje a korlátozást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg

Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg

2024-ben összesen 1419 magyar vesztette életét otthoni balesetben, a legtöbben valamilyen elesés következtében halnak meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mushroom lunch murderer jailed for life as sole survivor calls for 'kindness'

Mushroom lunch murderer jailed for life as sole survivor calls for 'kindness'

Erin Patterson killed three relatives in 2023 by serving them beef Wellingtons laced with death cap mushrooms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 7. 14:00
Dietetikus: a gyümölcsöket sokan félreértik, holott az egészség kulcsa a minél változatosabb fogyasztás
2025. szeptember 7. 08:36
A YouTube hirtelen elkezdett betartatni egy szabályt: sok magyarnak fog ez fájni
×
×
×
×