Észvesztő porvihar lesz csütörtökön - térkép

Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból, azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege.

Mint a HungaroMet szerdai, térképes összeállításából kiderül, a csütörtöki délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérik, és ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok,

a közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak.

A HungaroMet térképein az látszik, mennyire van - illetve nincs - most nedvesség a talaj felső rétegeiben, illetve mekkora szél támadja meg ezt a poros talajt a csütörtöki napon.