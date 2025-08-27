ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
Porviharban közlekedő jármű a 35-ös főúton Hajdúböszörmény térségében 2023. április 4-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Észvesztő porvihar lesz csütörtökön - térkép

Infostart

Budapestet, környékét és az Alföldet érintheti az elviselhetetlen probléma, amelyet a szárazság és a szél könyörtelen összjátéka okoz.

Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból, azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege.

Mint a HungaroMet szerdai, térképes összeállításából kiderül, a csütörtöki délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérik, és ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok,

a közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak.

A HungaroMet térképein az látszik, mennyire van - illetve nincs - most nedvesség a talaj felső rétegeiben, illetve mekkora szél támadja meg ezt a poros talajt a csütörtöki napon.

Észvesztő porvihar lesz csütörtökön - térkép

szárazság

talaj

porvihar

