Mikor lesz rajt az Ausztrál Nagydíjon? Ezt mutatja az előrejelzés

Az időjárás trükkös lehet ilyenkor Ausztráliában, és erre a szervezők, valamint a csapatok és a pilóták is fel vannak készülve.

A vasárnapi Ausztrál Nagydíjon az 58 körös futamot a tervek szerint magyar idő szerint hajnali 5 órától, helyi idő szerint 15 órakor. Az időjárás-előrejelzések miatt szombaton felerősödtek a félelmek azzal kapcsolatban, hogy esetleg halasztani kell majd a rajtot, mert a futam előttre heves esőzéseket és egyre hidegebbet jeleztek a radarok: a hőmérséklet akár 14 Celsius-fokra is eshet a rajt idejére, ami a reggel 8 órára előre jelzett 23 fokhoz képest jelentős változás. Emellé még a széllel is számolni kell.

Jelenleg (magyar idő szerint 22, Melbourne-ben reggel 8 óra) mérsékelt intenzitású eső esik Melbourne-ben, miközben a frontrendszer kelet felé halad. Várhatóan még órákig változatlan marad az időjárás, de délutánra záporesőre vált – írta a MeteoMotorsport.

LATEST RADAR — Moderate-intensity rain is falling across Melbourne as the frontal system crawls east across Victoria. Rain of this intensity is expected to continue throughout the morning, before turning showery by mid-afternoon. #F1 #F2 #F3 #Supercars | #AusGP ?? pic.twitter.com/JeqwQ6HOUQ

Egy időjárási modell szerint bár a következő órákban hevesebb esőzések várhatók, ezek a rajt idejéhez közeledve enyhülnek és szakaszossá válnak. Az egyelőre nem jelezhető pontosan, hogy a verseny kezdetére eláll-e az eső, de egy előrejelzés helyi idő szerint 14 órára még 90 százalékos eséllyel mond csapadékot (rajt 15 órakor), de az eső valószínűsége 17 órára 20 százalékra csökken.

#F1 #AusGP ?? WEATHER UPDATE - Heavier periods of rain are expected in the morning, becoming light/intermittent towards race time, and possibly stopping before the end of the race. Last Risk of Rain (from Euro model) at 14:00 90%, (start 15:00) dropping to 20% 17:00. pic.twitter.com/X8I6I8zYnn