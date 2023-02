Feltámad a Facebook: minden negyedik földlakó naponta használja

A Facebook vártnál nagyobb látogatottsága új optimizmusra ad okot a vállalatnak, ami a költségek növekedése és a reklámeladások visszaesése miatt jelenleg nyomás alatt van – írja a bbc.com.

A Meta anyavállalat részvényei több mint 15 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, mivel a tulajdonos, Mark Zuckerberg 2023-at a "hatékonyság évének" nyilvánította, és azt mondta, hogy a költségcsökkentésre összpontosít.

A cég bevételei ugyanis 2022-ben története során először csökkentek, miután évekig két számjegyű növekedést produkáltak.

Az Instagramot és a WhatsAppot tulajdonló Meta tavaly jelentős átszervezést jelentett be: irodaterületeket csökkentett, és a személyzet mintegy 13 százalékát (11 ezer embert) bocsátották el, de így is 23,2 milliárd dolláros nyereséget értek el. Decemberben az oldal napi felhasználóinak száma 4 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és még Európában, valamint az Egyesült Államokban és Kanadában is nőtt a felhasználók száma. A Meta az összes alkalmazásában

a naponta aktív emberek száma 5 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Mark Zuckerberg szerint a vállalat előrelépést ért el a videós termékével, a Reels-szel, amire azért összpontosít, mert olyan riválisokkal száll szembe, mint a TikTok, ami különösen a fiatalabb felhasználók körében egyre nagyobb teret hódít.

A vállalat azt is közölte, további 40 milliárd dollárt fordít a részvények visszavásárlására, amelyek tavaly meredeken zuhantak a vállalattal kapcsolatos befektetői kétségek közepette.

Nyitókép: Getty Images/Israel Sebastian