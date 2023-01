Olyan mágnest izzítana a Facebook, ami egyszer már nem jött be

A Wall Street Journal értesülései szerint a Meta, a Facebook anyavállalata dollármilliókat fizet a BuzzFeed digitális médiagyártónak, hogy online tartalommal és új alkotók bevonásával növelje meg a platform nézettségét – írja a VG.

Mint olvasható, a macskás videókról, popkultúrás kvízekről, álhírekről és radikális politikai nézeteiről ismert BuzzFeed amerikai weboldal és médiavállalat a megegyezés alapján online tartalmak gyártása mellett alkotók képzésével is foglalkozik, és a Metával együttműködve gyakorlatilag internetes kiadóként működik a jövőben.

A tavaly megkötött, közel 10 millió dolláros megállapodás részeként

a BuzzFeed ettől kezdve a Meta közösségi médiaplatformjaira, a Facebookra és az Instagramra fókuszál,

amik a felhasználók számának növekedése ellenére folyamatosan veszítenek a nézettségükből, és ezzel a reklámbevételeikből is.

Bár korábban a Facebook a közösségi média zászlóshajója volt, mára olyan méretűre nőtt, hogy a legtöbb kezdő alkotó nem tud rajta megragadni, és ezért alternatív platformokra vándorol át. Az elmúlt években a legnagyobb versenytárs a TikTok, a kínai ByteDance videómegosztó alkalmazása lett, amely hatalmas fiatal felhasználói réteggel rendelkezik. Az eMarketer piackutató cég szerint

a TikTok globális felhasználói bázisa tavaly 18 százalékkal nőtt, míg a Meta Facebookja stagnált, az Instagram platformja pedig 2,75 százalékkal bővült.

Emlékeztetnek, 2016-ban a Meta 50 millió dollár kifizetéséről állapodott meg számos kiadóval, köztük a BuzzFeeddel, hogy élő videós tartalmakat készítsenek a platform számára. A közösségi médiaóriás végül megszüntette a programot, miután az nem érte el a várt eredményeket.

A Facebook számára nagy problémát jelent az, hogy az évek során rengetegszer változott meg a fejlesztési fókusz, ami a felhasználók és az alkotók számára is kiszámíthatatlanná tette a platformot. A BuzzFeed maga is hasonló problémákkal küzd – a reklámpénzre épített üzleti forma az oldal megbízhatatlansága miatt megcsappant, részvényeikkel 1 dollár körül kereskednek, tavaly év végén pedig el kellett bocsátaniuk a dolgozók közel 70 százalékát. Nagyobb hangsúly az MI-n



Mindeközben több ezer tudományos folyóirat kiadója tiltotta meg vagy korlátozta a chatbot igénybe vételét, miután hamis vagy hibás kutatási eredmények jelenhetnek meg az alkalmazásával. Erről bővebben A fentiek kapcsán érdekesség, hogy a Wall Street Journal arról is beszámolt, hogy a BuzzFeed az OpenAI által kifejlesztett chatbot (ChatGPT) használatával generáltat tartalmat, és azt tervezik, hogy a mesterséges intelligencia még nagyobb szerepet kap az idei évben, amivel kapcsolatban a cég több alkalmazottja is aggodalmának adott hangot.Mindeközben több ezer tudományos folyóirat kiadója tiltotta meg vagy korlátozta a chatbot igénybe vételét, miután hamis vagy hibás kutatási eredmények jelenhetnek meg az alkalmazásával. Erről bővebben itt írtunk.

