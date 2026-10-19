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Különböző színű és jellegű kutyák csapata erdős háttér előtt.
Nyitókép: Pexels

Kerékpárosra támadtak a kiszabadult kutyák, a gazdájuk felel azért, amit tettek

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A vádlott nem gondoskodott róla, hogy a kutyái a telken belül maradjanak, aminek meg is lett az eredménye. Most bíróság előtt felelhet amiatt, amit négylábúi műveltek egy kerékpárossal.

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészség. Az elkövető nem megfelelően zárta ingatlana udvarát, ezért a kiszabaduló kutyái rátámadtak az elektromos kerékpárral közlekedő nőre.

A vádirat szerint 2026. február végén, reggel, a borsodi településen lakó sértett elektromos kerékpárjával közlekedett. A nő észrevette, hogy a férfi ingatlanának közelében az utcán több kutya szaladgál, ezért lassítva közelítette meg az állatokat. Három kutya azonban a kerékpár elé ugrott, míg egy másik eb a kerékpár első kerekének szaladt neki.

A kutyatámadás következtében a nő az útra esett, és 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.

A vádlott, mint a kutyák tulajdonosa és gondozója nem gondoskodott megfelelően arról, hogy az ebek az ingatlanból az úttestre ne juthassanak ki.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést indítványozott.

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