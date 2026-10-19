Kerékpárosra támadtak a kiszabadult kutyák, a gazdájuk felel azért, amit tettek

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészség. Az elkövető nem megfelelően zárta ingatlana udvarát, ezért a kiszabaduló kutyái rátámadtak az elektromos kerékpárral közlekedő nőre.

A vádirat szerint 2026. február végén, reggel, a borsodi településen lakó sértett elektromos kerékpárjával közlekedett. A nő észrevette, hogy a férfi ingatlanának közelében az utcán több kutya szaladgál, ezért lassítva közelítette meg az állatokat. Három kutya azonban a kerékpár elé ugrott, míg egy másik eb a kerékpár első kerekének szaladt neki.

A kutyatámadás következtében a nő az útra esett, és 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.

A vádlott, mint a kutyák tulajdonosa és gondozója nem gondoskodott megfelelően arról, hogy az ebek az ingatlanból az úttestre ne juthassanak ki.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést indítványozott.