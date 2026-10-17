Tudják, hogy ki fenyegette meg bombával az egyik fővárosi iskolát

A legfrissebb, október 16-i telefonos fenyegetés egy zuglói nyilvános fülkéből érkezett a 112-es segélyhívóra. A Készenléti Rendőrség tűzszerészei átvizsgálták az üres épületet, de robbanószert nem találtak.

A nyomozók hamar azonosították a hívót, akit XIV. kerületi otthonában fogtak el. A 17 éves fiú a gyanúsítotti kihallgatásán beismerte és megbánta tettét; motivációként azt hozta fel, hogy

az érintett intézmény diákjai korábban sértegették

– írja a rendőrség.

A mostani telefonos incidenst egy komolyabb riadalom előzte meg: szerda este a XV. kerületi Kontyfa és a Pestújhelyi Általános Iskola is bombafenyegetést tartalmazó e-mailt kapott. Emiatt csütörtök reggel mindkét épületet teljesen kiürítették, a gyerekeket pedig más intézményekben helyezték el biztonságban, vagy hazaküldték őket.

Bár a tűzszerészek a vizsgálat során ott sem találtak robbanóanyagot, a Nemzeti Nyomozó Iroda az e-mailes fenyegetések ügyében terrorcselekmény előkészülete miatt indított eljárást.