Két budapesti iskola bombafenyegetést kapott

Cserdiné Németh Angéla azt írta, hogy az iskolák még szerda este kaptak fenyegető levelet, a rendőrség csütörtök reggel megkezdte az érintett épületek átvizsgálását.

A gyermekek biztonságos elhelyezése megtörtént: a szükséges esetekben a tanulókat a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el – tette hozzá.

A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a bombafenyegetést tartalmazó levelet a helyi rendőrségre is megküldték.

Az iskola azt kérte a szülőktől, hogy csütörtökön ne vigyék iskolába gyermeküket, illetve az ügyeletben lévő gyereküket vigyék haza.