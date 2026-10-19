Az NNI azt vizsgálja, hogy van-e összefüggés az október 15-ei és a hasonló bűncselekmények között - írták.

Közölték azt is, hogy a rendőrök az iskolákban az igazgatókkal egyeztetve hajtják végre a szükséges intézkedéseket, ügyelve arra, hogy az oktatás menetét a lehető legkisebb mértékben zavarják meg.

Eddig egy intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt - tudatták.

A közlemény szerint a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettnek számít, az két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az NNI azt kérte, hogy aki bármiféle információval rendelkezik a bombariadókkal kapcsolatban, keresse a Nemzeti Nyomozó Irodát és tegyen bejelentést.