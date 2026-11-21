Folyamatosan drágulnak a magyarországi és főleg a budapesti lakások, már nemzetközi összehasonlításban is egyre kisebb a lemaradása az árszínvonaluknak, a többi európai nagyváros árszintjéhez képest. A folyamat drágábbá teszi a külföldi befektetőknek a vásárlást.

Ráadásul a választások után a forint sokat erősödött az euróhoz képest, ami több mint 5 százalékos erősödést jelent a forint euró árfolyamban „Ha nem nőtt volna a lakások értéke, akkor is áremelkedést okoz az euróval fizető külföldi vásárlóknak a beruházás” – ismertette az InfoRádióban az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László szerint a harmadik oka a külföldiek visszalépésének a vevői fronton, hogy az Airbnb vagyis a rövid távú lakáskiadás egyre több budapesti kerületen belül kerül szabályozásra. Emiatt egyre kevéssé vonzó Budapest belső kerületeiben lakást vásárolni azzal a céllal, hogy valaki ezt rövidtávon adja bérbe, üzemeltesse.

Felére esett az érdeklődés a fővárosban

„A pesti belvárosi kerületekben tavaly minden 10. vevő volt külföldi, míg 2024-ben minden negyedik és ötödik vásárló külföldi állampolgár volt” – emlékeztetett a szakértő.

Ismertetése szerint a külföldről érkezett érdeklődések 70 százaléka 80 millió forintnál olcsóbb ingatlanokra irányult, és jellemzően a vidéki házak voltak a legnépszerűbbek. „Ausztriából, Németországból, Hollandiából és Belgiumból érkeznek, akik főként a Dunántúlon, főleg a Balaton környékén nézelődnek és keresgélnek eladó lakásokat, tipikusan az olcsóbb árfekvésű ingatlanokat keresik a kínálatban” – mondta Balogh László.

Értékelése szerint a külföldi vevők aktivitásának csökkenése egyértelműen befolyásolja a belvárosi lakásárak változását. A külföldi vevő jellemzően nagyobb vásárlóerővel rendelkezik, ha viszont elapad az érdeklődésük, az lassítja a belvárosi lakásdrágulást.

„Ennek a tanúi lehettünk már az elmúlt hónapokban is, hiszen Budapesten az ingatlan.com októberi lakásárindexe 1,8 százalékos éves áremelkedést mutat. Közben a belvárosi kerületekben a medián négyzetméterárak szinte már csak stagnálnak, az előző év azonos időszakához képest alig változtak” – hívat fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ez kihatással lehet a többi kerület, főleg a külső kerületek ingatlanárszintjeire is, ezeknek a drágulását is fékezheti.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.