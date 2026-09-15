Több ezer gyermekpornográf kép miatt kell felelnie egy kaposvári férfinak

Vádat emelt az ügyészség egy kaposvári férfi ellen, mert gyermekpornográf felvételeket találtak a számítógépén és a mobiltelefonján – tájékoztatott kedden a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói 5 ezer felvételt foglaltak le a férfinál, köztük olyanokat is, amelyek 12 év alatti gyermekekről készültek.

A vádlott tevékenységéről ausztrál társhatóságok jelzése alapján szerzett tudomást az NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálya azután, hogy az Ausztrál Szövetségi Rendőrség sikeresen azonosított egy gyermekpornográf felvételek letöltésére használt weboldalt, melynek elérési adatai alapján azonosíthatóvá váltak az oldal felhasználói – tették hozzá.

Az ügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a büntetlen előéletű férfival szemben a bíróságra benyújtott vádiratában azzal, hogy a vádlottat zárja ki a feltételes szabadság lehetőségéből.