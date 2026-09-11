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Nyitókép: Pexels.com

A zárt Facebook-csoport sem volt elég jó „búvóhely” az adócsaló számára

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A NAV nyomozói egy privát Facebook-csoportban tártak fel közel ötvenmillió forintos adócsalást: az adminisztrátor márkás ruhákat és kiegészítőket árult, ám adózni már „elfelejtett” utánuk.

A Facebookon több csoportban is hirdetnek márkás ruhákat, táskákat, ékszereket. Egyes ilyen közösségek privát csoportként működnek, azaz csak a tagok láthatják a feltett posztokat, a meghirdetett termékeket – írja pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV rendszeresen ellenőrzi ezeket a csoportokat is, és számos alkalommal tapasztalják a revizorok, hogy az értékesítő adószám nélkül végzi tevékenységét, vagy a termékről nem állít ki bizonylatot.

Az adóellenőrök így bukkantak arra a privát Facebook-csoportra is, ahol kizárólag az adminisztrátor hirdetett megvételre márkás (pl. YSL, Calvin Klein, Gucci, Nike, Ralp Lauren, Valentino) ruhákat, táskákat, ékszereket, egyéb kiegészítőket.

A meghirdetett termékek között akadt Miu Miu top 60 ezer forintért, Loewe Anagram bross 90 ezer forintért, vagy Celine Triomphe Monogram suit 400 ezer forintért is.

Az adóellenőr egy Celine Triomphe baseball sapkát választott 110 ezer forintért, amelyet személyesen vett át az eladótól. Az értékesítést végző hölgy a készpénzben kifizetett vételárról sem nyugtát, sem számlát nem állított ki. Kiderült az is, hogy adószám nélkül végzi a tevékenységét.

Bár a zárt csoportban nem így hirdette az eladásra szánt luxustermékeket, de azokat használtan szerezte be, jellemzően a Vintedről vagy használt ruhaboltokból. Az ellenőrzés megkereste az adózó folyószámláját vezető bankot is, és

a forgalmi adatok alapján megállapították, hogy több mint 46 millió forint érkezett a számlára különféle magánszemélyektől.

Ezek az utalások összegei és közleményei alapján egyértelműen az értékesítésekhez kapcsolódhatnak.

Az eladó így jelentős összegű mulasztási bírság kiszabására számíthat, emellett adóellenőrzésben állapítják meg az elmulasztott adókötelezettségeit, aminek már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van.

Nem az számít, hogy az eladás üzletben, webáruházban, piacon vagy a közösségi médiában történik: az üzletszerű értékesítés szabályai a Facebookon is érvényesek. Szükség van adószámra, az értékesítésről számlát vagy nyugtát kell adni, és a bevételszerzéssel kapcsolatos egyéb adókötelezettségeket (adóbevallás, adófizetés) is teljesíteni kell – hangsúlyozza közleménye végén az adóhivatal.

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Kezdőlap    Bűnügyek    A zárt Facebook-csoport sem volt elég jó „búvóhely” az adócsaló számára

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