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Caucasian angry and aggressive man threatening with fist.
Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Ököllel ütötte a rendőrt, sokkolóval fékezték meg

Infostart / MTI

Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és három évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróség azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-jén Balatonőszödön – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta: a francia rendszámú személygépkocsit vezető, huszonéves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani.

A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott továbbhaladni – tették hozzá.

Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben – jegyezték meg.

Kiemelték, a bíróság a sofőrt hivatalos személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek.

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