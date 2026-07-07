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Nyitókép: fzant/Getty Images

Egy percen belül 25 videóhívás – évekig zaklatta apja élettársát

Infostart / MTI

A Dabasi Járási Ügyészség szeméremsértés vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki éveken át zaklatta édesapja új élettársát, és próbált vele szexuális viszonyt létesíteni – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a Heves vármegyei férfi 2023 nyarától egészen 2026 februárjáig napi rendszerességgel hívogatta a gyáli sértettet az esti, éjszakai órákban, több szöveges üzenetet küldött neki.

A férfi a közösségi oldalakon, különböző üzenetküldő alkalmazásokon keresztül is zaklatta a nőt. Volt olyan, hogy egy percen belül a vádlott 25 alkalommal indított videóhívást a sértett felé, illetve másfél hónap alatt csaknem 500 alkalommal próbálta meg vele felvenni a kapcsolatot.

„A vádlott a kapcsolatfelvételeken túl trágár, szexuális tartalmú kijelentéseket is tett a sértett felé. 2025 júniusától a férfi saját nemi vágyának felkeltése, kielégítése érdekében az esti és éjszakai órákban, úgy indított videóhívást a nő felé, hogy közben önkielégítést végzett. A sértett ezen alkalmakkor rendre megszakította a hívásokat” – írta a főügyészség a közleményben.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit szeméremsértés vétsége mellett zaklatás vétségével is vádolja; az ügyben a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

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