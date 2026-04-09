2026. április 9. csütörtök Erhard
Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Térkővel, léccel, kandeláberrel verte a vécéautomatát egy férfi, hogy ellophassa a benne lévő pénzt – videó

Az automata tönkrement, a több mint 600 ezer forintos kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.

A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság és más bűncselekmények miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki az ügyészség közleménye szerint perceken keresztül több eszközzel ütötte a nyilvános illemhelynél található automatát, hogy megszerezze a benne levő pénzt.

Mint írják, a harmincas éveiben járó férfi tavaly áprilisban az egyik nap a Kaposvár belvárosában található illemhely bejáratához ment. A férfi azonban nem a mosdót akarta használni, hanem egy térkővel felfegyverkezve a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte ütni. A vádlott 151 alkalommal csapott rá a készülékre, de a masszív szerkezet nem nyílt ki.

Ennek ellenére nem adta fel, másodszorra egy léccel, aztán egy fém kandelláberrel tért vissza, viszont a további ütések sem hozták meg a várt eredményt.

Az automata tönkrement, a több mint 600 ezer forintos kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

garázdaság

kaposvár

vádemelés

rongálás

automata

randalírozás

wc

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
 

Törékeny az iráni tűzszünet - Romlik a hangulat a tőzsdéken

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 9.)

Trump says US forces will stay in region until Iran fully complies with 'real agreement'

