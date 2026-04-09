Térkővel, léccel, kandeláberrel verte a vécéautomatát egy férfi, hogy ellophassa a benne lévő pénzt – videó

A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság és más bűncselekmények miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki az ügyészség közleménye szerint perceken keresztül több eszközzel ütötte a nyilvános illemhelynél található automatát, hogy megszerezze a benne levő pénzt.

Mint írják, a harmincas éveiben járó férfi tavaly áprilisban az egyik nap a Kaposvár belvárosában található illemhely bejáratához ment. A férfi azonban nem a mosdót akarta használni, hanem egy térkővel felfegyverkezve a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte ütni. A vádlott 151 alkalommal csapott rá a készülékre, de a masszív szerkezet nem nyílt ki.

Ennek ellenére nem adta fel, másodszorra egy léccel, aztán egy fém kandelláberrel tért vissza, viszont a további ütések sem hozták meg a várt eredményt.

Az automata tönkrement, a több mint 600 ezer forintos kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.