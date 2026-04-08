2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Terrorcselekménnyel fenyegetett iskolákat egy borsodi fiú – itt a javasolt büntetés

Az e-mailben küldött fenyegetések hatására a hatóságoknak több mint hatszáz embert kellett evakuálni, robbanószerkezetet azonban egy esetben sem találtak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A fiú robbanószerkezetek elhelyezéséről írt e-maileket iskoláknak – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott a 2024/2025-ös tanévben egy tiszaújvárosi középiskola hallgatója volt. Csak néhány napot járt iskolába, 2024. szeptember második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott, csavargott. Televíziós hírműsorokból vett ötletből elhatározta, hogy robbanószerkezet elhelyezéséről szóló fenyegető tartalmú e-mail üzeneteket fog küldeni a saját iskolájának. A vádlott 2025. január végén, borsodi településen lévő lakóhelyén mobiltelefonjával küldte el az üzenetet, tartalma szerint a muszlimok elleni támadást kívánta megbosszulni társaival.

A középiskolában értesülve a fenyegetésről a rendőrség a katasztrófavédelemmel átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, robbanóanyagot, robbanószerkezetet nem találtak.

A vádlott 2025. január végén az érintett tanulók, dolgozók és családtagjaik megfélemlítése céljából összesen 46 oktatási intézménynek küldte el a fenyegető e-mailt, 30 oktatási intézményben kiürítették az épületet, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű elkövetővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, továbbá külön magatartási szabályként előírva a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozáson való részvételt.

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Lépett Európa egyik legerősebb országa: így csökkentenék az Amerikától való függésüket

Franciaország bejelentette, hogy a kormányzat által használt számítógépek Windows operációs rendszeréről Linuxra állnak majd át, annak érdekében, hogy csökkenteni tudják függőségüket az amerikai technológiai cégektől - írta a Techcrunch.

Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie

Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

