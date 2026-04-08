Terrorcselekménnyel fenyegetett iskolákat egy borsodi fiú – itt a javasolt büntetés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A fiú robbanószerkezetek elhelyezéséről írt e-maileket iskoláknak – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott a 2024/2025-ös tanévben egy tiszaújvárosi középiskola hallgatója volt. Csak néhány napot járt iskolába, 2024. szeptember második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott, csavargott. Televíziós hírműsorokból vett ötletből elhatározta, hogy robbanószerkezet elhelyezéséről szóló fenyegető tartalmú e-mail üzeneteket fog küldeni a saját iskolájának. A vádlott 2025. január végén, borsodi településen lévő lakóhelyén mobiltelefonjával küldte el az üzenetet, tartalma szerint a muszlimok elleni támadást kívánta megbosszulni társaival.

A középiskolában értesülve a fenyegetésről a rendőrség a katasztrófavédelemmel átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, robbanóanyagot, robbanószerkezetet nem találtak.

A vádlott 2025. január végén az érintett tanulók, dolgozók és családtagjaik megfélemlítése céljából összesen 46 oktatási intézménynek küldte el a fenyegető e-mailt, 30 oktatási intézményben kiürítették az épületet, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű elkövetővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, továbbá külön magatartási szabályként előírva a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozáson való részvételt.