Szakszerűtlenül emeltek daruval – halál lett a vége

A Füzesabonyi Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt vádiratában – olvasható az Ügyészség honlapján megjelent közleményben.

Mint írják, a vád szerint a vádlott fővállalkozóként szerződést kötött egy telephely terménytisztító gépének kicserélésére, melyhez igénybe vett egy alvállalkozót. A tisztítóberendezés cseréjét az előírások szerint csak úgy lehetett volna végrehajtani, hogy a tetőszerkezetet lebontják, a régi tisztítóberendezést az autódaruval leemelik, majd visszateszik az újat.

A fővállalkozó azonban a tető megbontása nélkül, oldalirányban akarta kiemelni a berendezést.

A fővállalkozó és a daruzási munkálatokkal megbízott alvállalkozó megállapodott abban, hogy a tetőszerkezet megbontása nélkül végzik el a cserét. Az alvállalkozónak tudnia kellett, hogy daruval csak függőlegesen lehet terhet emelni, oldalirányú teher húzása szigorúan tilos, mivel az a daru állékonyságát súlyosan veszélyezteti – teszik hozzá a közleményben.

A sértett a fővállalkozó munkavállalójaként védőfelszerelés és biztonsági rögzítés nélkül felment a gabonatisztító berendezés tetejére, miközben a gépet oldalirányban húzni kezdte az alvállalkozó. Mint írják, a tisztítóberendezés nagy sebességgel kifelé lendült közel 8 métert, és a levegőbe emelkedett. A fővállalkozó kiáltott a sértettnek, aki a kilendülő tisztítóberendezésről próbált leugrani, azonban közel 6 méter magasságból a betonra zuhant. A sértett másnap a kórházban meghalt.

A vádlottak több jogszabály rendelkezéseit, így az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában foglaltakat, egyéni védőeszköz használatának minimális követelményeiről szóló rendeletet, valamint a munkavédelemről szóló törvény vonatkozó előírásait is megszegték – emelik ki a közleményben.