2026. március 27. péntek Hajnalka
A fotó a rendőrség helyszíni szemléjén készült, azon az elkövetés helyszíne és a gabonatisztító berendezés pódiuma látható.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége

Szakszerűtlenül emeltek daruval – halál lett a vége

Infostart

Lezuhant és meghalt egy munkás, mert a daruval oldalirányba, szakszerűtlenül megemelt rakomány kilengett.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt vádiratában – olvasható az Ügyészség honlapján megjelent közleményben.

Mint írják, a vád szerint a vádlott fővállalkozóként szerződést kötött egy telephely terménytisztító gépének kicserélésére, melyhez igénybe vett egy alvállalkozót. A tisztítóberendezés cseréjét az előírások szerint csak úgy lehetett volna végrehajtani, hogy a tetőszerkezetet lebontják, a régi tisztítóberendezést az autódaruval leemelik, majd visszateszik az újat.

A fővállalkozó azonban a tető megbontása nélkül, oldalirányban akarta kiemelni a berendezést.

A fővállalkozó és a daruzási munkálatokkal megbízott alvállalkozó megállapodott abban, hogy a tetőszerkezet megbontása nélkül végzik el a cserét. Az alvállalkozónak tudnia kellett, hogy daruval csak függőlegesen lehet terhet emelni, oldalirányú teher húzása szigorúan tilos, mivel az a daru állékonyságát súlyosan veszélyezteti – teszik hozzá a közleményben.

A sértett a fővállalkozó munkavállalójaként védőfelszerelés és biztonsági rögzítés nélkül felment a gabonatisztító berendezés tetejére, miközben a gépet oldalirányban húzni kezdte az alvállalkozó. Mint írják, a tisztítóberendezés nagy sebességgel kifelé lendült közel 8 métert, és a levegőbe emelkedett. A fővállalkozó kiáltott a sértettnek, aki a kilendülő tisztítóberendezésről próbált leugrani, azonban közel 6 méter magasságból a betonra zuhant. A sértett másnap a kórházban meghalt.

A vádlottak több jogszabály rendelkezéseit, így az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában foglaltakat, egyéni védőeszköz használatának minimális követelményeiről szóló rendeletet, valamint a munkavédelemről szóló törvény vonatkozó előírásait is megszegték – emelik ki a közleményben.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Erstések, figyelem! Komoly leállás jön a banknál, eddig fog tartani

A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

