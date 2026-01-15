ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
Fotó: google térkép
Tragédia Csepelen, az áldozatnál sok pénzt találtak

Infostart

Egy csepeli panelház előtt holtan találtak egy férfit, aki a magasból zuhanhatott le, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Órákon át helyszíneltek az egyik tízemeletes panelháznál a rendőrök Csepelen, a Petz Ferenc utcában, ahol egy férfi holttestére bukkantak, aki a magasból ugorhatott le. A Blikk Információi szerint az áldozat egy 55 éves férfi volt.

A lap úgy tudja, hogy a férfinál nem találtak búcsúlevelet, de állítólag nagyobb mennyiségű készpénzt, több százezer forint volt az elhunytnál.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Blikk kérdésére elmondta, hogy bűncselekmény, idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel, ezért közigazgatási-hatósági eljárás keretében vizsgálják a tragédia körülményeit.

Ha önnek, vagy valakinek a környezetében segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot.

