2026. január 14. szerda
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Szőlő utca: meghosszabbították több terhelt letartóztatását

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Három hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság a Szőlő utcai ügyben érintett négy ember letartóztatását - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A közleményben felidézték: a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész kényszerintézkedését még tavaly decemberben rendelte el a bíróság egy hónapra, az ügyészség most mindegyik terhelt esetében a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta.

A folyamatban lévő nyomozás elsődleges érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését a terheltek befolyásától mentesen tudja elvégezni, a rendelkezésre álló adatok alapján pedig a bíróság úgy ítélte meg, hogy a terheltek vonatkozásában megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén a bizonyítást megnehezítenék vagy meghiúsítanák, valamint, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a négy gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók- írták.

A végzések nem véglegesek.

