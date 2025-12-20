Majdnem gyilkolt a bolti tolvaj - videó

Az Egyesült Államokbeli Ohio egyik üzletében érték tetten a 21 éves Shane Newmant és társát, a 23 éves Katerina Jeffrey-t. A Walmart áruház biztonsági őre az ügyeleti szobába kísérte őket, hogy a kihallgatásuk után átadja őket a rendőröknek. Azonban Newman egy óvatlan pillanatban előrántotta a nála lévő pisztolyt és rá akart lőni a fogevatartóira. Ám a fegyver nem sült el mivel a tolvaj elfelejtette csőre tölteni. A vagyonőr azonnal rávette magát Newmanre és kicsavarta a kezéből a pisztolyt.

Ekkor lépett közbe a tolvajokért érkezett rendőr is. Ő ugyan fegyverrel a kezében vette fel a harcot Newmannel, de hamar eltette a pisztolyát mert tartott tőle, hogy más is megsebesülhet. Inkább jól ágyékon rúgta a fiatal bűnözőt, majd a földre teperte.

NEW: Ohio shoplifting suspect tries to shoot officer, but the gun malfunctions



The officer was inside the loss prevention office with Shane Newman, 21, and Katerina Jeffrey, 23



Newman pulled out a handgun and tried to shoot the officer. The gun did not fire



Amikor a rendőrök átkutatták Newmant 50 darab kábítószer tablettát találtak nála. Korábban pedig a bíróság egy másik bűánügy miatt eltitotta a fegyvertartástól. Így most a tolvajt gyilkossági kísérlettel, rendőr elleni súlyos testi sértéssel, rablással, kábítószer-birtoklással és fegyverviselési tilalom megszegésével vádolják.

A társa, Katerine Jeffrey ellen bűnrészesség a vád. A fegyverrel hadonászó Newmant a bíróság csak 1 millió dollár ellenében engedné szabadlábon védekezni, míg Jeffreynek ugyanezért fél milliót kellene leszurkolnia. Azonban elnézve a két piti bűnözőt, aligha lesz ennyi pénzük az óvadékra.