ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fegyveres fenyegetés
Nyitókép: Getty Images / Paul Bradbury

Majdnem gyilkolt a bolti tolvaj - videó

Infostart

Megdöbbentő felvétel jelent meg az X-en egy bolti tolvajról, aki a lopásnál sokkal nagyobb bajba keverte magát.

Az Egyesült Államokbeli Ohio egyik üzletében érték tetten a 21 éves Shane Newmant és társát, a 23 éves Katerina Jeffrey-t. A Walmart áruház biztonsági őre az ügyeleti szobába kísérte őket, hogy a kihallgatásuk után átadja őket a rendőröknek. Azonban Newman egy óvatlan pillanatban előrántotta a nála lévő pisztolyt és rá akart lőni a fogevatartóira. Ám a fegyver nem sült el mivel a tolvaj elfelejtette csőre tölteni. A vagyonőr azonnal rávette magát Newmanre és kicsavarta a kezéből a pisztolyt.

Ekkor lépett közbe a tolvajokért érkezett rendőr is. Ő ugyan fegyverrel a kezében vette fel a harcot Newmannel, de hamar eltette a pisztolyát mert tartott tőle, hogy más is megsebesülhet. Inkább jól ágyékon rúgta a fiatal bűnözőt, majd a földre teperte.

Amikor a rendőrök átkutatták Newmant 50 darab kábítószer tablettát találtak nála. Korábban pedig a bíróság egy másik bűánügy miatt eltitotta a fegyvertartástól. Így most a tolvajt gyilkossági kísérlettel, rendőr elleni súlyos testi sértéssel, rablással, kábítószer-birtoklással és fegyverviselési tilalom megszegésével vádolják.

A társa, Katerine Jeffrey ellen bűnrészesség a vád. A fegyverrel hadonászó Newmant a bíróság csak 1 millió dollár ellenében engedné szabadlábon védekezni, míg Jeffreynek ugyanezért fél milliót kellene leszurkolnia. Azonban elnézve a két piti bűnözőt, aligha lesz ennyi pénzük az óvadékra.

Kezdőlap    Bűnügyek    Majdnem gyilkolt a bolti tolvaj - videó

tolvaj

bolti lopás

gyilkossági kísérlet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átszabnak több városi parkot, sokan fellélegezhetnek

Átszabnak több városi parkot, sokan fellélegezhetnek
A települési zöldfelületek tudatos tervezésével és kezelésével szeretné mérsékelni az allergia által okozott betegségterhelést egy osztrák-magyar határ menti együttműködés, amelyben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is részt vesz. A projekt célja, hogy a városi parkokba a jövőben olyan növények kerüljenek, amelyek nem okoznak pollenallergiát, de közben képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz is.
Az amerikai intézkedés, ami átszabta a világgazdaságot

Az amerikai intézkedés, ami átszabta a világgazdaságot

Egy kansasi gabonasiló árnyékában kezdődik a történet, ami a teljes világgazdaság térképét újrarajzolta. A Trump-korszak vámjai nem epizódnak bizonyultak, hanem tartós fordulatnak. A kérdés ma már nem az, hogy kivezetik-e, hanem az, hogy milyen világrendet eredményez. Jelen írás három forgatókönyvet vázol fel.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karácsony: drámai hír érkezett!

Karácsony: drámai hír érkezett!

A tavalyi történelmi áremelkedés után a kakaó ára idén soha nem látott zuhanásban van. Ennek ellenére azonban semmi jele annak, hogy az édességek, csokoládészeletek vagy a csokimikulások ára követné ezt a csökkenést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra

Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra

Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Democrats have criticised the justice department for releasing only some documents, alleging it violates the law ordering the files to be released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 10:30
Játékosztályon rejtették el a zsákmányt: kislányát is bevonta a lopásba a keszthelyi nő
2025. december 19. 09:34
Hogy vitte rá a lélek, hogy gyerekektől ilyet kérjen?
×
×
×
×