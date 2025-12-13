ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Unsplash.com

Öt éven át vadászott kislányokra

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Főügyészség több rendbeli minősített gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki öt éven át több gyermeket vett rá arra, hogy magukról pornográf képeket, videókat készítsenek és neki elküldjék.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte szombaton, hogy a budapesti férfi 2019 és 2024 októbere között interneten keresztül vadászott a többnyire 12 éven aluli kislányokra, majd beszélgetésbe kezdett velük.

Miután a férfi a gyerekek bizalmába férkőzött, arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek és neki küldjék el; a legfiatalabb sértett 8 éves volt.

A vádlott a megszerzett felvételeket több ezer másik gyermekpornográf felvétellel együtt a számítástechnikai eszközein tárolta.

Továbbá a férfi a lakóhelyével szemközti ház lakásait, az abban lakókat távcsővel megfigyelte és a lakásban történteket rögzítette is - tették hozzá.

A vádlott lebukásához az vezetett, hogy az egyik kislány szülei feljelentést tettek a rendőrségen és a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül elfogták a férfit.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli minősített gyermekpornográfia bűntettével, több rendbeli minősített szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével, valamint több rendbeli tiltott adatszerzés bűntettével vádolja.

A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését az, hogy a bíróság 13 év fegyházbüntetésre ítélje a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárásával, és végleges hatállyal minden olyan foglalkozás gyakorlásától tiltsa el, melynek keretében 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Öt éven át vadászott kislányokra

vádemelés

kislány

gyermekpornográfia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amikor a politikai ígéretből adminisztratív rémálom lesz
Vagyonadó

Amikor a politikai ígéretből adminisztratív rémálom lesz
A vagyonadó mindig jól mutat a kampányplakáton: egyszerű üzenet, könnyű célpont, morális fölény. Csakhogy ahol valóban nekifutottak a bevezetésének, ott az állam rendre összeomlott a mérés, az értékelés és a jogi megfelelés terhei alatt. Franciaország, Németország, India és Argentína példája ugyanazt mutatja: a vagyonadó technikailag szinte megvalósíthatatlan. A politikai szlogen így tehát marad, maga az adó viszont többnyire elbukik.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
BUX indexbe vágyik az MBH: ekkora forgalmat várnak a másodlagos nyilvános részvényértékesítéstől

BUX indexbe vágyik az MBH: ekkora forgalmat várnak a másodlagos nyilvános részvényértékesítéstől

Az MBH Bank másodlagos nyilvános részvényértékesítéssel kívánja tovább erősíteni tőzsdei pozícióját, szándékai szerint rövidtávon a BUX index meghatározó szereplőjévé válna. A cél, hogy intézményi- és lakossági befektetők számára egyaránt vonzó alternatívát kínáljanak, mind a várható osztalékhozam, mind az árfolyamnyereség szempontjából. Az értékesítés nagy sikerrel zajlott: a jelentős érdeklődés miatt a lakossági részvényigénylési időszakot 3 nappal a meghirdetett határidő előtt le is kellett állítania a banknak, december 12-e délig pedig az intézményi befektetők ajánlatait várta bank. A Portfolio Krizsanovich Pétert, az MBH Bank Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdezte a papírok várható likviditásáról, a tőkearányos megtérülés javítására vonatkozó ambiciózus célokról, illetve arról, hogy milyen következményeket von maga után a bankadó növelése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni

Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni

Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Donald Trump's envoy will meet the Ukrainian president and European leaders in Berlin to discuss the latest peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 11:58
Szőlő utcai letartóztatások: itt a hetedik, egy nő
2025. december 12. 10:34
Elbocsátották és letartóztatták a két tanítványát megerőszakoló pálházai tanárt
×
×
×
×