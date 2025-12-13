Öt éven át vadászott kislányokra

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte szombaton, hogy a budapesti férfi 2019 és 2024 októbere között interneten keresztül vadászott a többnyire 12 éven aluli kislányokra, majd beszélgetésbe kezdett velük.

Miután a férfi a gyerekek bizalmába férkőzött, arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek és neki küldjék el; a legfiatalabb sértett 8 éves volt.

A vádlott a megszerzett felvételeket több ezer másik gyermekpornográf felvétellel együtt a számítástechnikai eszközein tárolta.

Továbbá a férfi a lakóhelyével szemközti ház lakásait, az abban lakókat távcsővel megfigyelte és a lakásban történteket rögzítette is - tették hozzá.

A vádlott lebukásához az vezetett, hogy az egyik kislány szülei feljelentést tettek a rendőrségen és a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül elfogták a férfit.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli minősített gyermekpornográfia bűntettével, több rendbeli minősített szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével, valamint több rendbeli tiltott adatszerzés bűntettével vádolja.

A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését az, hogy a bíróság 13 év fegyházbüntetésre ítélje a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárásával, és végleges hatállyal minden olyan foglalkozás gyakorlásától tiltsa el, melynek keretében 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.