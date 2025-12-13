ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Kihasználta a kiskorú lány bonyolult helyzetét, prostitúcióra kényszerítette

Infostart / MTI

A férfi szerelmet hazudott az akkor 15 éves, otthonról elszökött lánynak, házasság helyett azonban csak félelmet és kényszerű szexmunkát kapott tőle.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség emberkereskedelem és garázdaság miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki, miután egy 15 éves lánynak szerelmet hazudott, prostitúcióra kényszerítette.

A főügyészség közleményében azt írta, hogy a büntetőügy sértettje egy középiskolai tanulmányai elején járó lány, akinek 2024 őszén beilleszkedési problémái voltak, emiatt iskola helyett többször csavargott, ezért egy idő után megromlott a kapcsolata szüleivel.

A sértett 2024 karácsonyán Kecskeméten megismerkedett a vádlottal, és elnyerte a bizalmát, így a lány napokig haza se ment, ezért a rendőrség körözte.

A férfi tudott arról, hogy a sértett még kiskorú, a szüleitől többször elszökött, iskolába nem jár, önálló keresete, megélhetési forrása nincs. Ezt kihasználva hamisan házasságot ígért neki azzal a feltétellel, hogy ha „pénzt szerez”, együtt elköltöznek egy másik városba.

A valótlan ígéretek hallatán a sértett kötődni kezdett a nála kétszer idősebb vádlotthoz, aki főleg az életkora, valamint a testi ereje folytán mindvégig dominánsan viselkedett fele szemben: a sértett neki nem tetsző válaszaira, viselkedésére kiabálással, agresszívan reagált, ami a 15 éves gyermekben komoly félelmet keltett – írták.

A sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva a vádlott prostitúcióra is rábírta a lányt, a pénzt elvette tőle.

A kiskorú végül hazatért szüleihez, de továbbra sem járt iskolába, és ismét csavarogni kezdett; összetalálkozott a vádlottal, aki megint szexmunkára akarta őt rávenni. Amikor a lány ez ellen tiltakozott, a férfi agresszívan lépett fel – közölték.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit az emberkereskedelem súlyosabban minősülő – tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, szexuális cselekmény végzésére rábírással, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett – bűntettével, valamint garázdaság vétségével vádolja, vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.

A letartóztatásban lévő férfi ügyében a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kihasználta a kiskorú lány bonyolult helyzetét, prostitúcióra kényszerítette

garázdaság

vádemelés

ügyészség

emberkereskedelem

gyermekprostitúció

büntetett előélet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat
A kormányfő a közös cselekvés képességét tekinti hatalomnak, a dolgok megértését pedig fantasztikus életörömnek. Mohácson szerinte rossz irányba fordult a történelem, de a túlélés szimbóluma is a város. A közelgő uniós csúcsra utalva azt mondta: verekedni megy Brüsszelbe., ahol ha úgy döntenek, hogy hozzányúlnak az orosz devizatartalékhoz, akkor el kell azon gondolkodni, hogy a magyart elviszi onnan a kormány. Brüsszel szerinte zsinórban a harmadik választást próbálja megnyerni Magyarországon, amelynek viszont egy szempontból életbiztosítása Törökország.
 

Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Ukrajna a béke irányába tett lépések a hét második felében, bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával.Később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. Közben Donald Trump amerikai elnöknek fogy a türelme. Pénteken az ukrán haderő jelentős ellentámadást hajtott végre Kupjanszknál: a várost - ukrán források szerint - szinte teljesen bekerítették. Az éjjel két ‍ember halt meg az éjszaka egy ukrán dróncsapásban az oroszországi Szaratov ‍városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?

Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?

Meglepő eredményt hozott egy friss karácsonyi vakteszt a TikTokon. Az olcsó bejglik verték a drága pékségest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

The latest overnight attacks come as US envoy Steve Witkoff prepares to hold more talks with Ukraine's president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 12:23
Öt éven át vadászott kislányokra
2025. december 12. 11:58
Szőlő utcai letartóztatások: itt a hetedik, egy nő
×
×
×
×