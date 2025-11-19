Köpködésbe, majd erőszakba torkollott a közlekedési vita

Nem mindennapi eset történt egy váci áruház parkolójában november 11-én – írja közleményében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A délutáni órákban egy közlekedési szituációt követően alakult ki szóváltás a 38 éves S. Dávid és egy másik autó sofőrje között.

A vita során az agresszív sofőr hangosan szidalmazta a másik férfit, majd a félig lehúzott ablakon keresztül leköpte, ezt követően pedig ököllel orron ütötte.

A sértett könnyű sérüléseket szenvedett.

Az atrocitással kapcsolatban nem érkezett bejelentés a rendőrségre, azonban a sajtóban megjelent hírek alapján a váci rendőrök megvizsgálták az eset körülményeit, büntetőeljárást indítottak, és rövid időn belül azonosították az elkövetőt.

A férfit november 13-án reggel, a lakásán fogták el. Előállították és garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. S. Dávid az eljárás során szabadlábon védekezhet.