2025. november 4. kedd Károly
Nyitókép: Pixabay

Telefonált az ügyfélszolgálat, de több mint 200 ezer forintos mínusz lett a beszélgetés vége

Infostart

Az érintettel közölték a magukat egy áramszolgáltató munkatársainak kiadók, hogy túlfizetése van, a visszautaláshoz pedig arra kérték, hogy adja meg kártyaadatait.

Online csalók áramszolgáltató nevében küldött e-mail üzenettel vertek át egy Sopron környékén élő férfit, az elkövetők célja a bankkártyaadatok megszerzése volt – írja a police.hu.

A férfi az egyik áramszolgáltató logójával és adataival ellátott üzenetet kapott, amelyben arról értesítették, hogy túlfizetése van, a visszautaláshoz pedig arra kérték, hogy adja meg kártyaadatait.

Mivel több e-mailt is kapott aznap, az érintett nem volt elég körültekintő, és megadta azonosítóit, köztük a háromjegyű CVC-kódot is.

A férfi néhány nap múlva arra lett figyelmes, hogy a kártyájával két internetes vásárlást hajtottak végre az ország másik végén, több mint 200 ezer forint értékben. Ekkor a banknál panaszt, a rendőrségen pedig feljelentést tett.

A rendőrség felhívja mindenki figyelmét, hogy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne adja meg kártyájának vagy bankszámlájának adatait, számlaproblémák esetén pedig mindig a szolgáltatók hivatalos elérhetőségeit kell használni.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információk, aktualitások, tanácsok a KiberPajzs oldalán olvashatók.

