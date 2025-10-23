Parókástul fogták el a notórius fővárosi betörőt

A XVIII. kerületi járőrök október 18-án hajnalban, az Üllői úton fogtak el egy nyáron, az I. kerületben elkövetett betörés miatt körözött férfit – írja beszámolójában a rendőrség.

A tettes akkor egy étteremből tulajdonított el több mint 11 millió forintot, valamint műszaki cikkeket. Az I. kerületi nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki, ez alapján fogták most el a férfit. A 62 éves S. Sándor kocsijából feltehetően bűncselekményekből származó tárgyak mellett egy ősz paróka is előkerült.

A gyanúsítottat a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitányságon őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrök azt még vizsgálják, hogy a parókát a betörésekhez használta-e a férfi.