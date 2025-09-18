ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Lőszereket találtak egy balatoni iskolában

Infostart / MTI

Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban.

Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban csütörtökön, az intézményt egy időre kiürítették – közölte a somogyi rendőrség sajtósa.

Vajda Eszter beszámolt arról, hogy az eset körülményeit a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja.

A gimnázium vezetősége az intézmény Facebook-oldalán közölte: olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói.

„A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában” – hangsúlyozták, megjegyezve, a gyermekek biztonsága nem volt és sincs is veszélyben.

